***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.11.2022 10:09
***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081539
BIST
10:314.656
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 85,81
|Açılış
|: 4.567
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.661
En Düşük
4.567
10:3118,6313
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0107
|Açılış
|: 18,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6504
En Düşük
18,5797
10:3119,1272
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0528
|Açılış
|: 19,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3100
|
19,1434
En Düşük
19,0421
10:311.043,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,22
|Açılış
|: 1.043,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.040,81
|
1.045,51
En Düşük
1.038,47
BIST En Aktif Hisseler10:28
|CMENT
|66,00
|1.074.018
|% 10,00
|
|ALFAS
|94,10
|13.444.726
|% 9,99
|
|AZTEK
|33,50
|46.577.122
|% 9,98
|
|TDGYO
|10,29
|3.414.685
|% 9,94
|
|SEYKM
|10,52
|48.878.458
|% 9,93
|
|SILVR
|17,34
|4.571.258
|% -9,97
|
|YUNSA
|70,35
|9.164.327
|% -4,55
|
|SUMAS
|105,10
|124.964
|% -4,45
|
|ETYAT
|7,17
|326.217
|% -4,40
|
|VKING
|12,00
|6.084
|% -4,00
|
|SASA
|148,30
|2.273.027.241
|% 9,12
|
|HEKTS
|40,14
|1.652.543.622
|% 7,33
|
|EREGL
|38,70
|1.397.424.474
|% 2,65
|
|THYAO
|108,40
|1.216.230.019
|% 1,40
|
|TUPRS
|448,30
|908.677.074
|% 3,58
|
|EKGYO
|5,79
|460.857.117
|% 0,17
|
|PETKM
|15,63
|905.735.111
|% 2,22
|
|KRDMD
|13,38
|760.732.174
|% 1,75
|
|YKBNK
|11,37
|634.863.965
|% -0,35
|
|SKBNK
|2,46
|127.080.632
|% 0,41
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6160
|18,6333
|% 0,07
|
|Euro
|19,1072
|19,1153
|% 0,21
|
|Sterlin
|21,9687
|22,0788
|% 0,12
|
|Frank
|19,3826
|19,4994
|% 0,24
|
|Riyal
|4,9412
|4,9660
|% 0,04
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.043
|1.043
|2,26
|
|Cumhuriyet
|6.992
|7.097
|-9,00
|
|Tam
|6.979
|7.071
|-1,00
|
|Yarım
|3.395
|3.457
|0,00
|
|Çeyrek
|1.692
|1.728
|0,00
|
Seans Raporu
10:28
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