***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.12.2022 15:28
***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085205
BIST
15:324.958
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -41,72
|Açılış
|: 5.002
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.015
En Düşük
4.952
15:3218,6403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0055
|Açılış
|: 18,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7450
|
18,6568
En Düşük
18,6020
15:3219,6135
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1012
|Açılış
|: 19,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7000
|
19,6190
En Düşük
19,4674
15:321.061,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,43
|Açılış
|: 1.061,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.064,85
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler15:30
|YESIL
|4,40
|60.217.127
|% 10,00
|
|BARMA
|134,30
|506.914.365
|% 9,99
|
|GLCVY
|38,32
|188.394.822
|% 9,99
|
|EMNIS
|71,65
|18.047.919
|% 9,98
|
|KRONT
|98,75
|29.368.762
|% 9,97
|
|VBTYZ
|67,50
|41.010.698
|% -10,00
|
|UZERB
|119,70
|1.880.696
|% -10,00
|
|DIRIT
|4,20
|969.725
|% -8,10
|
|PRDGS
|12,37
|34.756.630
|% -7,76
|
|HEDEF
|21,70
|21.175.061
|% -7,26
|
|KRDMD
|18,01
|9.777.052.922
|% 1,75
|
|THYAO
|136,60
|5.187.233.158
|% 0,74
|
|ASELS
|50,75
|4.456.764.919
|% 3,49
|
|PETKM
|18,26
|3.575.093.101
|% 1,44
|
|EREGL
|42,34
|2.775.227.525
|% -0,56
|
|KRDMD
|18,01
|9.777.052.922
|% 1,75
|
|EKGYO
|7,25
|1.466.268.175
|% 0,14
|
|PETKM
|18,26
|3.575.093.101
|% 1,44
|
|ISCTR
|10,35
|1.565.193.531
|% 1,37
|
|ADESE
|1,91
|265.281.190
|% 4,37
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6373
|18,6401
|% 0,03
|
|Euro
|19,6079
|19,6152
|% 0,53
|
|Sterlin
|22,5928
|22,7061
|% 0,21
|
|Frank
|19,7231
|19,8419
|% 0,11
|
|Riyal
|4,9423
|4,9671
|% 0,03
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|1,74
|
|Altın Gr.
|1.062
|1.062
|0,81
|
|Cumhuriyet
|7.118
|7.226
|-17,00
|
|Tam
|7.157
|7.204
|4,00
|
|Yarım
|3.466
|3.522
|2,00
|
|Çeyrek
|1.738
|1.760
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,36
|22,38
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|13,39
|13,41
|0,10
|
|B. Petrol
|79,40
|79,40
|0,05
|
Seans Raporu
15:30
daha fazla
-
15:45CIMSA
Yüzde -4.11 oranında düşüşle 92.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 649, 185 adet işlem
-
15:43ALKA
Yüzde -4.27 oranında düşüşle 41.74 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 495, 294 adet işlem
-
15:42
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, TAVHL, KRDMD
-
15:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -33, 51 kaybederek (% -0.77 ) 4, 343
-
15:42
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ERCB, VKING, GLCVY, OZSUB, YESIL, EMNIS, KRONT, SNPAM, KRDMA, INTEM