***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.12.2022 16:34
***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088036
BIST
17:045.197
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 8,13
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.155
17:0418,6487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0051
|Açılış
|: 18,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
17:0419,8124
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0096
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9123
En Düşük
19,7888
17:041.071,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 5,86
|Açılış
|: 1.071,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.072,06
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler17:04
|ARASE
|255,20
|25.554.197
|% 10,00
|
|BRKSN
|25,30
|9.491.007
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|1.765.929
|% 9,99
|
|HALKB
|14,24
|2.662.693.498
|% 9,96
|
|SKTAS
|5,63
|86.351.814
|% 9,96
|
|VKING
|20,88
|3.665.921
|% -10,00
|
|EUREN
|14,33
|874.135.390
|% -9,99
|
|RALYH
|39,34
|165.991.425
|% -9,98
|
|MNDRS
|8,18
|36.784.602
|% -9,91
|
|IDGYO
|4,41
|8.368.298
|% -9,82
|
|PETKM
|19,06
|5.991.846.381
|% 4,84
|
|THYAO
|139,50
|5.705.811.415
|% -0,43
|
|VAKBN
|12,30
|5.655.045.874
|% 7,24
|
|YKBNK
|11,81
|5.221.567.250
|% -0,25
|
|AKBNK
|18,75
|4.489.931.131
|% 1,35
|
|EKGYO
|8,04
|4.105.886.552
|% 2,03
|
|VAKBN
|12,30
|5.655.045.874
|% 7,24
|
|YKBNK
|11,81
|5.221.567.250
|% -0,25
|
|SKBNK
|3,17
|1.323.687.457
|% 8,93
|
|PETKM
|19,06
|5.991.846.381
|% 4,84
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6436
|18,6487
|% 0,03
|
|Euro
|19,8025
|19,8124
|% -0,05
|
|Sterlin
|22,6754
|22,7892
|% 0,18
|
|Frank
|19,9657
|20,0860
|% -0,15
|
|Riyal
|4,9429
|4,9677
|% 0,00
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|5,73
|
|Altın Gr.
|1.070
|1.071
|5,34
|
|Cumhuriyet
|7.197
|7.306
|28,00
|
|Tam
|7.224
|7.274
|16,00
|
|Yarım
|3.499
|3.556
|8,00
|
|Çeyrek
|1.755
|1.778
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,88
|22,91
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|13,78
|13,80
|-0,05
|
|B. Petrol
|78,70
|78,70
|-2,51
|