***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.01.2023 10:00
***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092963
BIST
13:325.621
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -5,59
|Açılış
|: 5.647
|
|Önceki Kapanış
|: 5.627
|
5.652
En Düşük
5.554
13:3218,7456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0239
|Açılış
|: 18,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,8040
En Düşük
18,6882
13:3219,9381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,1720
|Açılış
|: 19,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9545
En Düşük
19,7379
13:321.119,77
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 13,95
|Açılış
|: 1.119,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.105,82
|
1.124,07
En Düşük
1.105,36
BIST En Aktif Hisseler13:30
|QNBFL
|130,90
|1.115.530
|% 10,00
|
|EYGYO
|22,90
|12.458.722
|% 9,99
|
|BFREN
|5.229,50
|233.023.590
|% 9,97
|
|VERUS
|118,30
|31.117.518
|% 9,94
|
|DYOBY
|29,20
|69.993.362
|% 9,94
|
|ULUSE
|225,00
|54.608.349
|% -10,00
|
|MRGYO
|6,05
|8.056.922
|% -9,97
|
|DIRIT
|5,71
|661.096
|% -9,94
|
|MARTI
|6,08
|3.555.876
|% -9,93
|
|SUMAS
|106,80
|93.707
|% -7,21
|
|EKGYO
|9,51
|5.190.392.487
|% 0,96
|
|EREGL
|42,70
|5.021.496.937
|% 1,09
|
|THYAO
|147,60
|4.189.759.385
|% 0,14
|
|ASELS
|66,85
|3.625.153.984
|% -3,26
|
|ENKAI
|35,42
|2.865.712.385
|% 1,08
|
|EKGYO
|9,51
|5.190.392.487
|% 0,96
|
|KRDMD
|19,17
|2.845.852.886
|% 1,91
|
|YKBNK
|11,87
|1.729.628.867
|% 1,19
|
|ISCTR
|12,98
|1.649.892.525
|% 2,45
|
|PETKM
|20,28
|2.571.692.044
|% -0,98
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7353
|18,7505
|% 0,15
|
|Euro
|19,9205
|19,9359
|% 0,86
|
|Sterlin
|22,5457
|22,6588
|% 0,92
|
|Frank
|20,1360
|20,2573
|% 1,10
|
|Riyal
|4,9709
|4,9958
|% 0,17
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.859
|20,21
|
|Altın Gr.
|1.121
|1.121
|15,01
|
|Cumhuriyet
|7.527
|7.641
|57,00
|
|Tam
|7.563
|7.621
|46,00
|
|Yarım
|3.663
|3.725
|22,00
|
|Çeyrek
|1.837
|1.863
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,39
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|14,69
|14,71
|0,28
|
|B. Petrol
|80,10
|80,10
|-2,00
|