***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.01.2023 17:35
***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102825
BIST
17:535.305
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 97,45
|Açılış
|: 5.223
|
|Önceki Kapanış
|: 5.208
|
5.339
En Düşük
5.194
17:5318,7939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0087
|Açılış
|: 19,0480
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0250
|
18,8070
En Düşük
18,6671
17:5320,3672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0344
|Açılış
|: 20,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5700
|
20,4273
En Düşük
20,2241
17:531.156,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,84
|Açılış
|: 1.156,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.158,27
|
1.160,10
En Düşük
1.150,47
BIST En Aktif Hisseler17:51
|PCILT
|32,78
|39.278.270
|% 10,00
|
|ARMDA
|337,70
|20.578.826
|% 10,00
|
|BEYAZ
|20,46
|31.891.054
|% 10,00
|
|DURDO
|44,22
|21.105.853
|% 10,00
|
|GESAN
|242,50
|633.486.879
|% 9,98
|
|UMPAS
|4,81
|2.300.110
|% -9,93
|
|UZERB
|170,50
|1.221.701
|% -9,31
|
|POLTK
|1.518,20
|86.827.133
|% -7,43
|
|MSGYO
|6,92
|52.265.993
|% -6,86
|
|DIRIT
|6,66
|303.181
|% -4,86
|
|EREGL
|40,94
|11.541.454.444
|% -0,20
|
|KRDMD
|19,73
|10.778.425.166
|% 4,23
|
|THYAO
|146,00
|10.459.698.676
|% 1,11
|
|TUPRS
|568,70
|6.080.110.673
|% 5,26
|
|EKGYO
|8,52
|5.048.492.977
|% 4,16
|
|EKGYO
|8,52
|5.048.492.977
|% 4,16
|
|KRDMD
|19,73
|10.778.425.166
|% 4,23
|
|YKBNK
|9,73
|3.328.895.200
|% 0,00
|
|EREGL
|40,94
|11.541.454.444
|% -0,20
|
|VAKBN
|10,44
|2.833.036.099
|% -0,38
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7896
|18,7934
|% 0,04
|
|Euro
|20,3657
|20,3743
|% 0,20
|
|Sterlin
|23,0142
|23,1296
|% 0,75
|
|Frank
|20,3535
|20,4761
|% 0,77
|
|Riyal
|4,9877
|5,0127
|% 0,01
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.913
|-3,42
|
|Altın Gr.
|1.157
|1.157
|-0,82
|
|Cumhuriyet
|7.807
|7.925
|11,00
|
|Tam
|7.849
|7.912
|12,00
|
|Yarım
|3.825
|3.872
|6,00
|
|Çeyrek
|1.918
|1.936
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|24,00
|24,03
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|14,56
|14,58
|-0,13
|
|B. Petrol
|86,20
|86,20
|1,74
|
Seans Raporu
17:51
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-
17:59ENSRI
Yüzde 6.46 oranında artışla 28.34 lira fiyatla işlem gören hissede 847, 841 adet işlem
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17:58GRSEL
Yüzde 8.17 oranında artışla 14.69 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 133, 191 adet işlem
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17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, TUPRS, EKGYO
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 74, 9 artarak (% 1.62 ) 4, 708
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KERVN, PCILT, GESAN, ARCLK, SEGYO, ISGYO, BEYAZ, SOKE, PRDGS, ARMDA