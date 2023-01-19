***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.01.2023 10:00
***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103119
BIST
10:015.358
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -25,78
|Açılış
|: 5.371
|
|Önceki Kapanış
|: 5.384
|
5.371
En Düşük
5.349
10:0118,7981
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0013
|Açılış
|: 19,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0480
|
18,8091
En Düşük
18,7301
10:0120,3021
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0145
|Açılış
|: 20,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,3318
En Düşük
20,2399
10:011.153,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 3,11
|Açılış
|: 1.153,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150,62
|
1.155,25
En Düşük
1.147,12
BIST En Aktif Hisseler10:00
|ONCSM
|54,70
|852.937
|% 9,93
|
|ATSYH
|104,50
|597.218
|% 3,36
|
|ARCLK
|116,50
|1.899.871.911
|% 1,92
|
|OSTIM
|3,51
|70.354
|% 1,74
|
|MARTI
|4,80
|1.216.248
|% 1,48
|
|KZBGY
|27,02
|6.191.255
|% -7,28
|
|ARMDA
|320,00
|53.565.773
|% -3,82
|
|MRGYO
|5,48
|128.144
|% -1,79
|
|PAMEL
|275,00
|88.000
|% -1,61
|
|MIPAZ
|11,54
|34.620
|% -1,20
|
|THYAO
|149,10
|13.193.241.910
|% 0,00
|
|TUPRS
|586,00
|5.162.450.464
|% 0,00
|
|PETKM
|18,24
|4.424.776.849
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,42
|3.948.156.679
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,66
|3.530.632.087
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,42
|3.948.156.679
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,66
|3.530.632.087
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,88
|733.533.861
|% 0,00
|
|PETKM
|18,24
|4.424.776.849
|% 0,00
|
|ALBRK
|3,02
|612.517.836
|% 0,00
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7929
|18,7994
|% 0,00
|
|Euro
|20,2909
|20,3051
|% 0,09
|
|Sterlin
|23,0983
|23,2141
|% -0,11
|
|Frank
|20,4288
|20,5519
|% 0,05
|
|Riyal
|4,9878
|5,0128
|% -0,01
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.910
|6,01
|
|Altın Gr.
|1.153
|1.154
|2,89
|
|Cumhuriyet
|7.838
|7.957
|32,00
|
|Tam
|7.825
|7.897
|18,00
|
|Yarım
|3.813
|3.864
|8,00
|
|Çeyrek
|1.912
|1.932
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,38
|23,41
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,11
|14,14
|-0,05
|
|B. Petrol
|84,34
|84,34
|-0,64
|