***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.02.2023 15:23
***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116699
BIST
17:295.078
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -8,29
|Açılış
|: 5.088
|
|Önceki Kapanış
|: 5.086
|
5.114
En Düşük
5.054
17:2918,8834
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0091
|Açılış
|: 19,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1420
|
18,9081
En Düşük
18,7970
17:2919,9295
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0946
|Açılış
|: 20,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2900
|
20,2664
En Düşük
19,8826
17:291.099,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -6,99
|Açılış
|: 1.099,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,63
|
1.109,40
En Düşük
1.099,24
BIST En Aktif Hisseler17:29
|EMKEL
|5,39
|42.023.292
|% 10,00
|
|ULUSE
|347,60
|31.904.089
|% 10,00
|
|OZSUB
|14,97
|54.636.650
|% 9,99
|
|AFYON
|11,23
|1.210.111.717
|% 9,99
|
|BIOEN
|15,76
|102.825.013
|% 9,98
|
|COSMO
|101,20
|1.567.024
|% -8,75
|
|ALBRK
|2,91
|1.102.675.317
|% -7,91
|
|DERHL
|5,31
|24.576.424
|% -6,84
|
|CANTE
|70,75
|290.620.649
|% -5,79
|
|YONGA
|29,84
|115.685
|% -5,75
|
|KRDMD
|22,48
|6.049.968.640
|% 3,40
|
|EKGYO
|8,64
|5.551.627.650
|% 6,80
|
|ASTOR
|37,08
|3.408.115.982
|% 8,55
|
|TUPRS
|599,50
|3.272.371.878
|% 2,22
|
|OYAKC
|43,94
|3.104.787.225
|% 9,96
|
|EKGYO
|8,64
|5.551.627.650
|% 6,80
|
|ALBRK
|2,91
|1.102.675.317
|% -7,91
|
|ODAS
|7,58
|741.609.509
|% 2,71
|
|KOZAL
|26,08
|2.473.378.971
|% 0,31
|
|ASTOR
|37,08
|3.408.115.982
|% 8,55
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8764
|18,8834
|% 0,05
|
|Euro
|19,9228
|19,9295
|% -0,47
|
|Sterlin
|22,4596
|22,5722
|% -0,72
|
|Frank
|20,0313
|20,1519
|% -0,55
|
|Riyal
|5,0156
|5,0408
|% 0,01
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.812
|-12,21
|
|Altın Gr.
|1.101
|1.101
|-5,83
|
|Cumhuriyet
|7.468
|7.581
|-23,00
|
|Tam
|7.502
|7.555
|-69,00
|
|Yarım
|3.665
|3.697
|-34,00
|
|Çeyrek
|1.833
|1.849
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|20,95
|20,98
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|12,76
|12,78
|-0,18
|
|B. Petrol
|82,46
|82,46
|0,25
|
Seans Raporu
17:29
daha fazla
-
17:44ELITE
Yüzde -3.56 oranında düşüşle 31.44 lira fiyatla işlem gören hissede 453, 787 adet işlem
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17:42DAGHL
Yüzde -3.83 oranında düşüşle 8.78 lira fiyatla işlem gören hissede 583, 741 adet işlem
-
17:41MOBTL
Yüzde -3.70 oranında düşüşle 3.64 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 335, 063 adet işlem
-
17:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 04 kaybederek (% -0.22 ) 4, 542
-
17:40
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRSAN, AKSA, BASCM, IDEAS, OYAKC, BIOEN, VANGD, PINSU, AFYON, ULUSE