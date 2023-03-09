***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.03.2023 10:01
***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122100
BIST
11:045.500
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 62,09
|Açılış
|: 5.458
|
|Önceki Kapanış
|: 5.438
|
5.502
En Düşük
5.432
11:0418,9619
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0215
|Açılış
|: 19,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
18,9626
En Düşük
18,9062
11:0420,0224
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0385
|Açılış
|: 20,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2200
|
20,1646
En Düşük
19,9125
11:041.106,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,13
|Açılış
|: 1.106,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.104,89
|
1.106,83
En Düşük
1.102,58
BIST En Aktif Hisseler11:04
|YGYO
|1,76
|38.596.805
|% 10,00
|
|YESIL
|4,29
|32.100.722
|% 10,00
|
|CUSAN
|19,77
|8.972.081
|% 9,96
|
|SEYKM
|9,55
|26.299.511
|% 9,90
|
|YYAPI
|2,14
|29.761.189
|% 9,74
|
|BRKO
|4,50
|218.250
|% -9,82
|
|TUKAS
|20,02
|201.840.729
|% -7,49
|
|ATSYH
|85,50
|247.181
|% -7,22
|
|EMKEL
|10,80
|185.820.683
|% -6,09
|
|DOBUR
|53,65
|5.685.655
|% -5,63
|
|ISCTR
|14,90
|2.870.113.010
|% 4,41
|
|YKBNK
|11,82
|2.104.516.182
|% 1,98
|
|AKBNK
|20,12
|2.011.596.771
|% 0,95
|
|THYAO
|142,80
|1.348.935.303
|% 1,93
|
|EREGL
|43,40
|1.316.771.330
|% 0,88
|
|ISCTR
|14,90
|2.870.113.010
|% 4,41
|
|YKBNK
|11,82
|2.104.516.182
|% 1,98
|
|AKBNK
|20,12
|2.011.596.771
|% 0,95
|
|EKGYO
|8,30
|800.140.040
|% 2,34
|
|SKBNK
|2,73
|221.283.666
|% 1,49
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9560
|18,9619
|% 0,11
|
|Euro
|20,0116
|20,0224
|% 0,19
|
|Sterlin
|22,3875
|22,4998
|% 0,05
|
|Frank
|20,1014
|20,2225
|% 0,29
|
|Riyal
|5,0346
|5,0599
|% 0,09
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|1,47
|
|Altın Gr.
|1.106
|1.106
|1,22
|
|Cumhuriyet
|7.491
|7.604
|-64,00
|
|Tam
|7.516
|7.574
|-12,00
|
|Yarım
|3.672
|3.706
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.836
|1.853
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,01
|20,04
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,20
|12,22
|0,02
|
|B. Petrol
|82,48
|82,48
|-0,18
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Seans Raporu
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