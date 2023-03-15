***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.03.2023 10:00
***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124874
BIST
13:195.166
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -41,81
|Açılış
|: 5.224
|
|Önceki Kapanış
|: 5.207
|
5.239
En Düşük
5.146
13:1918,9853
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0107
|Açılış
|: 19,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,3433
En Düşük
18,9643
13:1920,2328
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,1329
|Açılış
|: 20,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5400
|
20,7218
En Düşük
20,2276
13:191.161,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,26
|Açılış
|: 1.161,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161,82
|
1.183,81
En Düşük
1.151,14
BIST En Aktif Hisseler13:17
|GOKNR
|17,71
|55.905.600
|% 10,00
|
|MARKA
|10,70
|17.647.630
|% 9,97
|
|EMKEL
|12,39
|257.652.923
|% 9,94
|
|ONCSM
|127,40
|84.125.734
|% 9,92
|
|VKING
|48,44
|25.440.784
|% 9,79
|
|KATMR
|1,37
|46.636.680
|% -16,97
|
|MMCAS
|4,64
|59.888
|% -9,90
|
|TUCLK
|29,06
|37.384.589
|% -8,10
|
|GLRYH
|10,00
|29.728.485
|% -6,80
|
|PENTA
|26,04
|607.178.557
|% -6,60
|
|TUPRS
|580,00
|2.586.825.229
|% 4,47
|
|ISCTR
|14,23
|2.578.847.332
|% -0,97
|
|EREGL
|39,44
|1.761.052.434
|% -0,50
|
|YKBNK
|11,09
|1.688.923.162
|% -0,36
|
|THYAO
|132,00
|1.518.987.619
|% -0,23
|
|ISCTR
|14,23
|2.578.847.332
|% -0,97
|
|YKBNK
|11,09
|1.688.923.162
|% -0,36
|
|EKGYO
|7,32
|792.063.370
|% -3,17
|
|AKBNK
|18,60
|1.287.301.361
|% 0,27
|
|KRDMD
|20,12
|1.358.970.830
|% -1,28
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9795
|18,9850
|% 0,05
|
|Euro
|20,2343
|20,2428
|% -0,60
|
|Sterlin
|22,9263
|23,0412
|% -0,34
|
|Frank
|20,5619
|20,6858
|% -0,56
|
|Riyal
|5,0392
|5,0645
|% 0,01
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.904
|-0,28
|
|Altın Gr.
|1.158
|1.158
|-3,59
|
|Cumhuriyet
|7.794
|7.912
|-9,00
|
|Tam
|7.838
|7.885
|-29,00
|
|Yarım
|3.829
|3.858
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.915
|1.929
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,78
|21,82
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|13,23
|13,26
|0,01
|
|B. Petrol
|77,96
|77,96
|0,51
|