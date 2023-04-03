***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.04.2023 11:10
***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130870
BIST
11:314.738
En Yüksek
|Değişim
|: -1,55%
|| -74,51
|Açılış
|: 4.806
|
|Önceki Kapanış
|: 4.813
|
4.816
En Düşük
4.713
11:3119,2008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0258
|Açılış
|: 19,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4420
|
19,2155
En Düşük
19,1658
11:3120,8300
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0384
|Açılış
|: 21,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0600
|
20,8418
En Düşük
20,7087
11:311.211,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,70
|Açılış
|: 1.211,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.214,64
|
1.217,20
En Düşük
1.203,11
BIST En Aktif Hisseler11:31
|RAYSG
|23,10
|17.949.911
|% 10,00
|
|ATSYH
|93,50
|1.002.507
|% 10,00
|
|OYAYO
|11,67
|27.551.832
|% 9,99
|
|EKSUN
|94,95
|1.505.875.802
|% 9,77
|
|DIRIT
|6,00
|165.756
|% 9,29
|
|BFREN
|4.413,30
|86.511.893
|% -10,00
|
|FENER
|51,95
|94.984.296
|% -9,97
|
|DGGYO
|38,66
|1.635.705
|% -9,97
|
|KRGYO
|14,08
|28.260.992
|% -8,45
|
|IHAAS
|135,90
|4.107.223
|% -8,24
|
|EKSUN
|94,95
|1.505.875.802
|% 9,77
|
|TUPRS
|537,70
|1.182.331.489
|% 1,43
|
|KOZAL
|21,12
|966.219.635
|% -2,22
|
|THYAO
|116,60
|821.238.123
|% -1,60
|
|ASTOR
|50,50
|742.447.194
|% -4,45
|
|SKBNK
|2,63
|338.830.088
|% 2,33
|
|EKGYO
|6,09
|319.890.739
|% -1,62
|
|KOZAL
|21,12
|966.219.635
|% -2,22
|
|AKFYE
|15,95
|735.655.669
|% -6,73
|
|ISCTR
|12,04
|530.695.604
|% -0,06
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1968
|19,2008
|% 0,13
|
|Euro
|20,8183
|20,8300
|% 0,18
|
|Sterlin
|23,5741
|23,6924
|% -0,01
|
|Frank
|20,8206
|20,9460
|% -0,22
|
|Riyal
|5,1025
|5,1280
|% 0,17
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.963
|-6,40
|
|Altın Gr.
|1.212
|1.212
|-2,14
|
|Cumhuriyet
|8.206
|8.330
|-36,00
|
|Tam
|8.204
|8.288
|-30,00
|
|Yarım
|4.022
|4.055
|-15,00
|
|Çeyrek
|2.011
|2.028
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,79
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|14,67
|14,69
|-0,18
|
|B. Petrol
|84,38
|84,38
|4,49
|
Seans Raporu
11:31
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11:46GOKNR
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Yüzde -5.61 oranında düşüşle 16.14 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 762, 300 adet işlem