***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.04.2023 10:26
***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132337
BIST
13:234.955
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 35,00
|Açılış
|: 4.920
|
|Önceki Kapanış
|: 4.920
|
4.970
En Düşük
4.920
13:2319,2614
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0240
|Açılış
|: 19,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5950
|
19,2729
En Düşük
19,2167
13:2321,1051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0976
|Açılış
|: 21,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4300
|
21,1318
En Düşük
20,9548
13:231.250,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,15
|Açılış
|: 1.250,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.250,33
|
1.252,45
En Düşük
1.242,74
BIST En Aktif Hisseler13:23
|ELITE
|13,64
|15.548.195
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,15
|271.893
|% 10,00
|
|MMCAS
|5,50
|383.515
|% 10,00
|
|MARKA
|17,83
|10.210.653
|% 9,99
|
|HKTM
|49,82
|36.339.503
|% 9,98
|
|ONCSM
|131,70
|97.096.953
|% -8,22
|
|QNBFL
|72,10
|37.518
|% -7,21
|
|DGGYO
|33,60
|28.827.419
|% -6,67
|
|DOGUB
|18,99
|29.233.672
|% -4,95
|
|KUTPO
|46,18
|31.667.771
|% -4,47
|
|AKFYE
|15,89
|2.491.853.764
|% -4,45
|
|ASTOR
|59,15
|1.644.377.248
|% 3,77
|
|THYAO
|127,70
|1.566.079.814
|% 1,92
|
|TUPRS
|79,15
|1.009.447.484
|% -0,38
|
|KOZAL
|21,72
|984.855.716
|% 2,07
|
|AKFYE
|15,89
|2.491.853.764
|% -4,45
|
|EKGYO
|6,42
|326.615.965
|% 0,63
|
|KOZAL
|21,72
|984.855.716
|% 2,07
|
|METRO
|1,77
|66.607.211
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,71
|316.418.544
|% 0,94
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2564
|19,2614
|% 0,12
|
|Euro
|21,0361
|21,1051
|% 0,46
|
|Sterlin
|23,9237
|24,0437
|% 0,07
|
|Frank
|21,1885
|21,3161
|% 0,24
|
|Riyal
|5,1184
|5,1441
|% 0,09
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.019
|2.019
|-1,81
|
|Altın Gr.
|1.250
|1.250
|0,09
|
|Cumhuriyet
|8.452
|8.580
|-15,00
|
|Tam
|8.508
|8.556
|-20,00
|
|Yarım
|4.155
|4.187
|-9,00
|
|Çeyrek
|2.078
|2.093
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,96
|24,98
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|15,44
|15,46
|0,02
|
|B. Petrol
|84,75
|84,75
|-0,24
|