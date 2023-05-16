***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.05.2023 10:03
***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151602
BIST
11:304.476
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -25,12
|Açılış
|: 4.406
|
|Önceki Kapanış
|: 4.501
|
4.511
En Düşük
4.406
11:3019,7080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0537
|Açılış
|: 20,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
19,8893
En Düşük
19,6429
11:3021,5044
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1410
|Açılış
|: 21,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3500
|
21,7594
En Düşük
21,3349
11:301.273,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,12
|Açılış
|: 1.273,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.274,68
|
1.289,60
En Düşük
1.267,95
BIST En Aktif Hisseler11:30
|AVHOL
|30,88
|6.205.830
|% 9,97
|
|PCILT
|20,74
|8.613.276
|% 9,97
|
|KLRHO
|24,96
|99.602.587
|% 9,96
|
|CEOEM
|10,82
|5.050.514
|% 9,96
|
|FLAP
|6,41
|10.687.667
|% 9,95
|
|KCHOL
|78,50
|409.378.756
|% -9,98
|
|AKBNK
|15,64
|318.330.898
|% -9,96
|
|AEFES
|61,90
|160.422.164
|% -9,96
|
|ISCTR
|11,33
|158.912.665
|% -9,94
|
|YKBNK
|9,45
|2.955.466.467
|% -9,74
|
|YKBNK
|9,45
|2.955.466.467
|% -9,74
|
|BIMAS
|151,10
|2.835.981.517
|% -5,33
|
|THYAO
|129,20
|1.840.544.905
|% 3,86
|
|GARAN
|27,58
|1.470.005.761
|% -7,45
|
|SAHOL
|37,46
|839.728.589
|% -1,68
|
|YKBNK
|9,45
|2.955.466.467
|% -9,74
|
|EKGYO
|6,06
|513.366.114
|% 2,19
|
|KATMR
|1,17
|68.081.910
|% 0,86
|
|GARAN
|27,58
|1.470.005.761
|% -7,45
|
|KOZAL
|17,88
|657.319.554
|% 2,23
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7002
|19,7080
|% 0,27
|
|Euro
|21,4743
|21,5044
|% 0,66
|
|Sterlin
|24,5964
|24,7198
|% 0,17
|
|Frank
|21,9903
|22,1228
|% 0,57
|
|Riyal
|5,2384
|5,2646
|% 0,22
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.010
|2.010
|-6,22
|
|Altın Gr.
|1.273
|1.273
|-1,47
|
|Cumhuriyet
|9.219
|9.359
|-744,00
|
|Tam
|9.131
|9.405
|-624,91
|
|Yarım
|4.401
|4.531
|-140,00
|
|Çeyrek
|2.194
|2.259
|-77,00
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,91
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|15,13
|15,15
|-0,09
|
|B. Petrol
|75,52
|75,52
|0,29
|
Seans Raporu
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