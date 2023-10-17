***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.10.2023 10:04
***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
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Açıklamalar
DAGHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207041
BIST
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12:007.976
En Düşük
|Değişim
|: 0,52%
|| 41,53
|Açılış
|: 7.963
|
|Önceki Kapanış
|: 7.935
|
7.910
En Yüksek
8.045
12:0027,9139
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0791
|Açılış
|: 27,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8950
|
27,9575
En Düşük
27,7691
12:0029,4671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0367
|Açılış
|: 29,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3800
|
29,6164
En Düşük
29,3512
12:001.722,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 5,45
|Açılış
|: 1.722,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.717,03
|
1.725,70
En Düşük
1.712,03
BIST En Aktif Hisseler12:00
|IHYAY
|2,31
|37.246.537
|% 10,00
|
|INGRM
|375,10
|65.845.811
|% 10,00
|
|MAALT
|1.090,50
|8.436.108
|% 10,00
|
|EKIZ
|38,50
|993.108
|% 10,00
|
|DOFER
|20,70
|315.779
|% 9,99
|
|MRSHL
|1.342,20
|159.643.309
|% -10,00
|
|ADEL
|425,00
|35.744.556
|% -10,00
|
|POLTK
|10.887,10
|87.307.684
|% -10,00
|
|QNBFL
|1.062,00
|4.291.542
|% -10,00
|
|TETMT
|2.226,50
|451.980
|% -8,00
|
|THYAO
|222,90
|2.200.556.152
|% -0,04
|
|BRSAN
|925,50
|1.646.375.364
|% 3,51
|
|TUPRS
|140,70
|1.558.494.943
|% 0,14
|
|ASTOR
|117,00
|1.224.436.897
|% 2,54
|
|PETKM
|22,50
|1.098.685.085
|% 0,27
|
|EKGYO
|7,50
|953.882.316
|% 1,76
|
|ZOREN
|6,20
|634.342.469
|% 0,49
|
|KATMR
|2,78
|178.251.114
|% 5,30
|
|ODAS
|12,56
|748.613.792
|% -0,32
|
|YKBNK
|18,81
|1.041.808.562
|% 0,64
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,9092
|27,9139
|% 0,28
|
|Euro
|29,4532
|29,4671
|% 0,12
|
|Sterlin
|33,8168
|33,9864
|% -0,17
|
|Frank
|30,7866
|30,9721
|% 0,06
|
|Riyal
|7,4188
|7,4560
|% 0,37
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.920
|-0,68
|
|Altın Gr.
|1.722
|1.722
|5,14
|
|Cumhuriyet
|11.850
|12.029
|-46,00
|
|Tam
|11.605
|11.690
|-18,00
|
|Yarım
|5.820
|5.867
|-10,00
|
|Çeyrek
|2.901
|2.934
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,60
|22,62
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|20,26
|20,30
|0,07
|
|B. Petrol
|89,59
|89,59
|-0,06
|
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