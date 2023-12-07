***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.12.2023 16:25
***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223703
BIST
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16:367.765
En Düşük
|Değişim
|: -1,15%
|| -90,40
|Açılış
|: 7.868
|
|Önceki Kapanış
|: 7.855
|
7.747
En Yüksek
7.885
16:3628,9392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0269
|Açılış
|: 28,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9600
|
28,9455
En Düşük
28,8338
16:3631,2814
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1446
|Açılış
|: 31,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2500
|
31,2822
En Düşük
31,0844
16:361.892,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 8,43
|Açılış
|: 1.892,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.883,85
|
1.893,15
En Düşük
1.877,88
BIST En Aktif Hisseler16:34
|ATATP
|97,90
|256.399.066
|% 10,00
|
|IZFAS
|11,11
|121.290.507
|% 10,00
|
|MRSHL
|2.202,00
|300.342.983
|% 9,99
|
|ALFAS
|104,20
|667.219.832
|% 9,92
|
|EKOS
|43,84
|875.393.924
|% 9,82
|
|QNBFL
|694,50
|4.231.976
|% -9,98
|
|DAPGM
|28,94
|204.879.529
|% -9,96
|
|UFUK
|115,00
|3.788.335
|% -9,95
|
|SAMAT
|62,45
|77.236.917
|% -9,95
|
|SNPAM
|142,20
|9.174.744
|% -9,94
|
|THYAO
|249,90
|5.038.715.820
|% -0,54
|
|TUPRS
|150,00
|2.998.540.751
|% 0,07
|
|YKBNK
|19,47
|2.917.219.559
|% -4,65
|
|ASTOR
|104,60
|2.359.817.361
|% 3,05
|
|AKBNK
|35,02
|2.201.788.541
|% -4,05
|
|EKGYO
|7,40
|1.665.592.278
|% 0,27
|
|YKBNK
|19,47
|2.917.219.559
|% -4,65
|
|ISCTR
|21,96
|2.068.651.594
|% -3,09
|
|ODAS
|9,94
|825.290.303
|% -1,68
|
|ZOREN
|4,78
|349.313.981
|% -0,83
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9337
|28,9391
|% 0,09
|
|Euro
|31,2569
|31,2757
|% 0,45
|
|Sterlin
|36,2294
|36,4111
|% 0,09
|
|Frank
|32,8733
|33,0714
|% -0,09
|
|Riyal
|7,6911
|7,7297
|% 0,08
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,91
|23,94
|% 0,66
|
|Platin
|902,97
|904,78
|% 0,66
|
|Paladyum
|970,81
|976,79
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,21
|75,21
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.034,84
|2.035,11
|% 0,66
|