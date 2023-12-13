***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.12.2023 10:00
***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225137
BIST
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11:397.616
En Düşük
|Değişim
|: -1,71%
|| -132,76
|Açılış
|: 7.719
|
|Önceki Kapanış
|: 7.749
|
7.601
En Yüksek
7.721
11:3929,0618
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0645
|Açılış
|: 29,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0600
|
29,0618
En Düşük
28,9161
11:3931,3869
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0529
|Açılış
|: 31,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3000
|
31,5432
En Düşük
31,2686
11:391.850,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 4,82
|Açılış
|: 1.850,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.845,48
|
1.851,19
En Düşük
1.840,54
BIST En Aktif Hisseler11:37
|EDIP
|20,60
|180.244.748
|% 9,98
|
|RTALB
|15,11
|58.696.092
|% 9,97
|
|SKYMD
|12,38
|11.752.322
|% 9,95
|
|DIRIT
|10,75
|103.136
|% 9,03
|
|GRTRK
|43,94
|198.526.053
|% 6,91
|
|LIDER
|45,36
|76.222.636
|% -10,00
|
|KRGYO
|36,76
|23.709.179
|% -9,99
|
|SELGD
|18,08
|467.838
|% -9,96
|
|SMART
|35,98
|27.229.859
|% -9,32
|
|ONCSM
|138,60
|46.554.919
|% -8,21
|
|CATES
|87,50
|2.979.333.516
|% 4,67
|
|SASA
|44,04
|2.278.038.053
|% -7,87
|
|THYAO
|243,80
|1.864.807.161
|% -2,09
|
|AKBNK
|36,78
|1.795.372.699
|% -1,24
|
|YKBNK
|20,28
|1.526.406.516
|% 0,20
|
|YKBNK
|20,28
|1.526.406.516
|% 0,20
|
|ISCTR
|22,38
|1.418.212.278
|% -0,18
|
|EKGYO
|7,22
|437.849.554
|% -2,43
|
|MOBTL
|4,88
|269.965.705
|% 3,83
|
|SASA
|44,04
|2.278.038.053
|% -7,87
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0555
|29,0607
|% 0,22
|
|Euro
|31,3769
|31,3865
|% 0,17
|
|Sterlin
|36,2955
|36,4775
|% -0,11
|
|Frank
|33,0387
|33,2377
|% 0,14
|
|Riyal
|7,7243
|7,7630
|% 0,22
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,68
|22,71
|% 0,66
|
|Platin
|929,04
|931,06
|% 0,66
|
|Paladyum
|971,56
|975,84
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|72,63
|72,63
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.980,44
|1.980,81
|% 0,66
|