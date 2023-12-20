***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.12.2023 10:02
***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DAGHL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227229
BIST
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11:297.700
En Düşük
|Değişim
|: -0,33%
|| -25,46
|Açılış
|: 7.717
|
|Önceki Kapanış
|: 7.726
|
7.696
En Yüksek
7.764
11:2929,1227
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0303
|Açılış
|: 29,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1100
|
29,1227
En Düşük
29,0147
11:2931,9337
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0279
|Açılış
|: 31,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,8500
|
32,2159
En Düşük
31,8833
11:291.910,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,40
|Açılış
|: 1.910,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.908,55
|
1.913,05
En Düşük
1.904,81
BIST En Aktif Hisseler11:25
|QNBFB
|283,75
|1.836.430
|% 9,98
|
|SODSN
|89,50
|1.332.476
|% 9,95
|
|ISYAT
|11,39
|43.304.557
|% 9,94
|
|BAYRK
|10,97
|8.969.697
|% 9,92
|
|EGSER
|3,58
|23.313.596
|% 9,82
|
|BALAT
|19,80
|1.167.012
|% -10,00
|
|DERHL
|10,02
|2.597.595
|% -9,97
|
|PRZMA
|33,48
|23.914.633
|% -9,95
|
|GUBRF
|262,75
|44.717.948
|% -9,94
|
|SRVGY
|335,25
|77.104.560
|% -9,94
|
|THYAO
|242,70
|2.317.062.517
|% -1,06
|
|ISCTR
|24,04
|1.187.643.898
|% 0,92
|
|KBORU
|51,90
|994.201.951
|% -1,98
|
|AKBNK
|39,40
|964.405.904
|% 1,34
|
|YKBNK
|20,60
|915.718.148
|% -0,19
|
|BEGYO
|2,81
|162.696.293
|% -5,39
|
|ISCTR
|24,04
|1.187.643.898
|% 0,92
|
|EKGYO
|7,16
|336.773.490
|% 0,85
|
|YKBNK
|20,60
|915.718.148
|% -0,19
|
|IHLAS
|1,11
|28.980.882
|% 1,83
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,1152
|29,1207
|% 0,10
|
|Euro
|31,9303
|31,9417
|% -0,06
|
|Sterlin
|36,7592
|36,9436
|% -0,41
|
|Frank
|33,6691
|33,8719
|% 0,01
|
|Riyal
|7,7392
|7,7780
|% 0,09
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,08
|24,11
|% 0,66
|
|Platin
|962,48
|963,86
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.208,93
|1.214,42
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,66
|79,66
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.040,73
|2.040,99
|% 0,66
|