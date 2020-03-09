***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
09.03.2020 16:45
***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Aday Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
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Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz 09 Mart 2020 tarihli toplantısında, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak şirketimizin 2020 yılı hesap döneminin bağımsız denetimi için, Denetimden Sorumlu Komite' nin tavsiye kararı ile önerdiği Aday Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş . ile sözleşme yapılmasına ve Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825630
BIST
17:12103.266
En Yüksek
|Değişim
|: -5,78%
|| -6.334,68
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
101.995
17:126,1264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
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|Açılış
|: 6,1170
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|Önceki Kapanış
|: 6,0790
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6,2064
En Düşük
6,0915
17:126,9954
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 0,1111
|Açılış
|: 6,9720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
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7,1073
En Düşük
6,9145
17:12328,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,25
|Açılış
|: 328,97
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
325,99
BIST En Aktif Hisseler
|INFO
|8,90
|15.849.950
|% 12,52
|
|BRKSN
|3,75
|72.770.972
|% 5,93
|
|NIBAS
|6,62
|7.726
|% 3,44
|
|RALYH
|9,00
|18
|% 2,86
|
|SUMAS
|9,67
|41.428
|% 1,79
|
|ARSAN
|4,04
|17.186.382
|% -18,88
|
|VAKKO
|4,98
|62.297.312
|% -17,41
|
|UTPYA
|4,18
|6.031.124
|% -16,90
|
|TUCLK
|4,56
|23.151.376
|% -16,48
|
|DESA
|4,19
|4.262.963
|% -15,69
|
|THYAO
|10,46
|912.150.353
|% -6,10
|
|ASELS
|27,30
|757.731.506
|% -8,51
|
|GARAN
|9,34
|360.214.836
|% -6,88
|
|TUPRS
|92,70
|245.931.610
|% -2,16
|
|YKBNK
|2,27
|239.523.312
|% -6,58
|
|IHLGM
|1,24
|174.037.937
|% -4,62
|
|ODAS
|1,85
|204.325.975
|% -10,63
|
|YKBNK
|2,27
|239.523.312
|% -6,58
|
|KARSN
|1,64
|176.265.815
|% -11,35
|
|THYAO
|10,46
|912.150.353
|% -6,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9920
|8,0321
|% 1,04
|
|Frank
|6,5515
|6,5909
|% 1,44
|
|Riyal
|1,6250
|1,6332
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.671
|-3,77
|
|Altın Gr.
|329
|329
|1,25
|
|Cumhuriyet
|2.178
|2.211
|10,00
|
|Tam
|2.168
|2.222
|11,74
|
|Yarım
|1.048
|1.075
|5,68
|
|Çeyrek
|525
|537
|2,84
|
|Gümüş.Ons
|16,77
|16,80
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|3,30
|3,31
|-0,09
|
|B. Petrol
|36,57
|36,57
|-8,70
|