***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
07.05.2020 14:02
***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Aday Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
07.05.2020
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
2020 hesap dönemine ilişkin Şirketimiz finansal raporlarının Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak bağımsız denetimlerinin yapılması konusunda Yönetim Kurulumuz tarafından belirlenen "ADAY BAĞIMSIZ DENETİM VE S.M.M.M. A.Ş. 07.05.2020 tarihli Olağan Genel Kurulda onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843331
BIST
15:2299.012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 440,79
|Açılış
|: 98.580
|
|Önceki Kapanış
|: 98.571
|
99.273
En Düşük
97.800
15:227,1410
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,0582
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,2700
En Düşük
7,0706
15:227,7206
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0537
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,8587
En Düşük
7,6310
15:22390,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,18
|Açılış
|: 390,12
|
|Önceki Kapanış
|: 390,30
|
396,23
En Düşük
388,53
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|14,52
|13.953.878
|% 10,00
|
|IZTAR
|5,72
|2.304.325
|% 10,00
|
|RODRG
|2,42
|497.145
|% 10,00
|
|UZERB
|3,85
|413.428
|% 10,00
|
|SALIX
|6,82
|79.924
|% 10,00
|
|GEDIK
|20,86
|15.894.889
|% -8,75
|
|CASA
|15,62
|106.013
|% -8,12
|
|IZMDC
|10,05
|17.468.689
|% -5,63
|
|INFO
|5,79
|7.177.083
|% -4,30
|
|BALAT
|2,23
|106.585
|% -3,88
|
|KRDMD
|2,62
|1.069.110.573
|% 5,65
|
|GARAN
|8,08
|763.534.279
|% 0,12
|
|THYAO
|10,68
|514.605.553
|% 1,14
|
|SASA
|9,36
|467.219.804
|% 4,35
|
|PETUN
|22,12
|369.866.269
|% 9,94
|
|KRDMD
|2,62
|1.069.110.573
|% 5,65
|
|YKBNK
|2,14
|259.093.425
|% 1,42
|
|GUSGR
|3,17
|317.930.956
|% -0,63
|
|GARAN
|8,08
|763.534.279
|% 0,12
|
|PETKM
|3,61
|317.511.009
|% 1,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8055
|8,8497
|% -0,61
|
|Frank
|7,3024
|7,3464
|% -0,74
|
|Riyal
|1,9009
|1,9104
|% -0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.695
|1.696
|9,84
|
|Altın Gr.
|393
|393
|2,71
|
|Cumhuriyet
|2.516
|2.569
|20,40
|
|Tam
|2.590
|2.636
|20,80
|
|Yarım
|1.264
|1.289
|10,20
|
|Çeyrek
|630
|645
|5,10
|
|Gümüş.Ons
|15,04
|15,06
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|0,04
|
|B. Petrol
|31,69
|31,69
|1,97
|
Seans Raporu
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15:34ULAS
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Yüzde 9.56 oranında artışla 1.49 lira fiyatla işlem gören hissede 76, 996 adet işlem
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15:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 254, 95 artarak (% 0.22 ) 115, 658
-
15:31XU100
Endeks 98, 917 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 35 üstünde . İşlem hacmi 8, 679.00 milyon TL de