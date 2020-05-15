***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
15.05.2020 13:58
***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Aday Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A. Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
07.05.2020
Tescil Tarihi
15.05.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
2020 hesap dönemine ilişkin Şirketimiz finansal raporlarının Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak bağımsız denetimlerinin yapılması konusunda Yönetim Kurulumuz tarafından belirlenen "ADAY BAĞIMSIZ DENETİM VE S.M.M.M. A.Ş. 07.05.2020 tarihli Olağan Genel Kurulda onaylanmış ve 15.05.2020 tarihinde tescil olmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845356
BIST
18:05101.983
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 2.214,81
|Açılış
|: 100.897
|
|Önceki Kapanış
|: 99.768
|
102.225
En Düşük
100.897
18:056,8842
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0171
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8998
En Düşük
6,8321
18:057,5090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0509
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5132
En Düşük
7,3942
18:05383,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -3,78
|Açılış
|: 383,18
|
|Önceki Kapanış
|: 386,97
|
391,08
En Düşük
382,09
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|10,89
|1.319.484
|% 10,00
|
|METAL
|1,43
|320.635
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,20
|6.463.552
|% 10,00
|
|CRDFA
|2,75
|802.827
|% 10,00
|
|ISATR
|377.300,00
|377.300
|% 10,00
|
|ALKIM
|12,78
|782.533.571
|% -10,00
|
|TACTR
|7,29
|307.186
|% -10,00
|
|TUKAS
|15,68
|59.350.012
|% -9,99
|
|EKIZ
|15,22
|694.199
|% -9,99
|
|YONGA
|18,47
|317.555
|% -9,99
|
|SASA
|10,27
|1.207.506.681
|% 1,28
|
|THYAO
|10,80
|1.017.432.376
|% 2,08
|
|GARAN
|7,75
|836.067.682
|% 0,65
|
|PGSUS
|55,05
|808.155.889
|% 8,15
|
|ALKIM
|12,78
|782.533.571
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,31
|247.967.094
|% 4,80
|
|ISFIN
|4,04
|737.396.635
|% 3,59
|
|CEMAS
|1,10
|149.412.402
|% 3,77
|
|KARSN
|1,75
|229.050.017
|% 1,74
|
|KRDMD
|2,46
|322.362.948
|% -1,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3566
|8,3985
|% 0,31
|
|Frank
|7,0545
|7,0970
|% -0,28
|
|Riyal
|1,8262
|1,8354
|% -0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.730
|-12,40
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-3,97
|
|Cumhuriyet
|2.462
|2.507
|-11,70
|
|Tam
|2.534
|2.573
|-12,00
|
|Yarım
|1.237
|1.258
|-5,90
|
|Çeyrek
|618
|629
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|17,01
|17,05
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|3,77
|3,78
|0,08
|
|B. Petrol
|35,23
|35,23
|2,73
|
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