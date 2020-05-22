***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
22.05.2020 16:19
***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Aday Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A. Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
07.05.2020
Tescil Tarihi
15.05.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
22.05.2020 - 10083
Açıklamalar
2020 hesap dönemine ilişkin Şirketimiz finansal raporlarının Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak bağımsız denetimlerinin yapılması konusunda Yönetim Kurulumuz tarafından belirlenen "ADAY BAĞIMSIZ DENETİM VE S.M.M.M. A.Ş. 07.05.2020 tarihli Olağan Genel Kurulda onaylanmış ve 15.05.2020 tarihinde tescil ve 22.05.2020 tarih 10083 sayılı TTSG'de ilan olmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846542
BIST
18:05103.024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 375,41
|Açılış
|: 102.454
|
|Önceki Kapanış
|: 102.649
|
103.307
En Düşük
102.014
18:056,8175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0302
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8186
En Düşük
6,7746
18:057,4286
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0099
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4501
En Düşük
7,4024
18:05379,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 2,80
|Açılış
|: 379,99
|
|Önceki Kapanış
|: 377,19
|
381,00
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|BURCE
|8,36
|8.590.738
|% 10,00
|
|ISGSY
|6,71
|6.768.540
|% 10,00
|
|PNSUT
|19,14
|127.592.510
|% 10,00
|
|CMENT
|39,10
|6.870.943
|% 9,96
|
|YAPRK
|11,15
|28.132.813
|% 9,96
|
|TACTR
|6,49
|1.271.547
|% -9,99
|
|EKIZ
|11,10
|2.683.791
|% -9,98
|
|TKURU
|18,78
|1.218.280
|% -9,97
|
|GLRYH
|14,48
|12.151.179
|% -9,95
|
|RTALB
|31,12
|37.383.285
|% -9,95
|
|TUPRS
|80,15
|632.296.597
|% 1,33
|
|THYAO
|11,21
|587.919.729
|% 0,81
|
|ASELS
|29,28
|579.168.126
|% -0,95
|
|ECILC
|5,70
|531.285.930
|% 2,89
|
|AVOD
|3,43
|525.896.658
|% 9,94
|
|AVOD
|3,43
|525.896.658
|% 9,94
|
|KARSN
|1,81
|195.285.515
|% 2,26
|
|GUSGR
|3,28
|344.701.999
|% 0,61
|
|ECILC
|5,70
|531.285.930
|% 2,89
|
|EKGYO
|1,36
|113.313.601
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2779
|8,3194
|% 0,02
|
|Frank
|6,9833
|7,0253
|% 0,18
|
|Riyal
|1,8079
|1,8170
|% 0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|5,65
|
|Altın Gr.
|380
|380
|3,09
|
|Cumhuriyet
|2.460
|2.496
|22,10
|
|Tam
|2.533
|2.561
|22,70
|
|Yarım
|1.236
|1.252
|11,10
|
|Çeyrek
|618
|626
|5,50
|
|Gümüş.Ons
|17,12
|17,18
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,77
|3,77
|0,03
|
|B. Petrol
|34,50
|34,50
|-1,57
|