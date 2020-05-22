***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.05.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıAday Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A. Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2020-31.12.2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi07.05.2020Tescil Tarihi15.05.2020Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su22.05.2020 - 10083Açıklamalar2020 hesap dönemine ilişkin Şirketimiz finansal raporlarının Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak bağımsız denetimlerinin yapılması konusunda Yönetim Kurulumuz tarafından belirlenen "ADAY BAĞIMSIZ DENETİM VE S.M.M.M. A.Ş. 07.05.2020 tarihli Olağan Genel Kurulda onaylanmış ve 15.05.2020 tarihinde tescil ve 22.05.2020 tarih 10083 sayılı TTSG'de ilan olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846542BIST