***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
16.06.2021 13:49
***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Aday Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
03.06.2021
Tescil Tarihi
15.06.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
16.06.2021 - 10350
Açıklamalar
2021 hesap dönemine ilişkin Şirketimiz finansal raporlarının Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak bağımsız denetimlerinin yapılması konusunda Yönetim Kurulumuz tarafından belirlenen "ADAY BAĞIMSIZ DENETİM VE S.M.M.M. A.Ş. 03.06.2021 tarihli Olağan Genel Kurulda onaylanmış olup 15.06.2021 tarihinde tescil edilerek 16.06.2021 tarih 10350 sayılı TTSG'de ilan olmuştur.
Kamuoyuna Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942613
BIST
14:301.443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,44
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.443
|
1.445
En Düşük
1.434
14:308,5484
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0090
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5790
En Düşük
8,4981
14:3010,3669
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0154
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4101
En Düşük
10,3075
14:30509,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,90
|Açılış
|: 509,57
|
|Önceki Kapanış
|: 511,47
|
513,34
En Düşük
508,00
BIST En Aktif Hisseler14:30
|ISKUR
|320.100,00
|320.100
|% 10,00
|
|UZERB
|45,98
|959.924
|% 10,00
|
|OYYAT
|25,38
|94.789.637
|% 8,37
|
|UMPAS
|1,30
|79.831
|% 8,33
|
|PENTA
|34,16
|55.195.959
|% 6,75
|
|BAGFS
|19,17
|302.081
|% -10,00
|
|BERA
|20,90
|27.510.231
|% -9,99
|
|MERIT
|18,31
|307.022
|% -9,98
|
|TKURU
|115,10
|1.074.459
|% -9,94
|
|UTPYA
|23,40
|2.711.405
|% -9,93
|
|THYAO
|14,59
|900.538.022
|% 0,69
|
|BOBET
|5,68
|694.164.057
|% -5,80
|
|GARAN
|8,40
|565.152.637
|% -0,24
|
|KOZAL
|125,50
|464.001.381
|% 0,88
|
|HALKB
|5,22
|334.698.331
|% -2,61
|
|EKGYO
|2,24
|307.368.791
|% 2,28
|
|BOBET
|5,68
|694.164.057
|% -5,80
|
|YESIL
|2,35
|265.355.469
|% -8,56
|
|GARAN
|8,40
|565.152.637
|% -0,24
|
|HALKB
|5,22
|334.698.331
|% -2,61
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5462
|8,5484
|% -0,11
|
|Euro
|10,3595
|10,3669
|% -0,15
|
|Sterlin
|12,0281
|12,0884
|% 0,10
|
|Frank
|9,4654
|9,5224
|% -0,23
|
|Riyal
|2,2722
|2,2836
|% -0,12
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.854
|-5,35
|
|Altın Gr.
|510
|510
|-1,54
|
|Cumhuriyet
|3.377
|3.428
|-17,00
|
|Tam
|3.360
|3.447
|-12,49
|
|Yarım
|1.624
|1.667
|-6,04
|
|Çeyrek
|815
|834
|-3,02
|
|Gümüş.Ons
|27,72
|27,75
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,62
|0,01
|
|B. Petrol
|74,40
|74,40
|0,41
|