***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
22.03.2022 13:52
***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 22 Mart 2022 tarihli toplantısında
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak Şirketimizin 2022 yılı hesap döneminin bağımsız denetimi için, Denetimden Sorumlu Komite'nin tavsiye kararı ile önerdiği DRT Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş. (Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) ile sözleşme yapılmasına ve Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011937
BIST
15:092.169
En Yüksek
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler15:07
|ENSRI
|15,40
|1.553.352
|% 10,00
|
|GZNMI
|34,86
|47.933.931
|% 9,97
|
|MAALT
|287,90
|21.307.644
|% 9,97
|
|IDEAS
|23,16
|37.607.919
|% 9,56
|
|ALKA
|26,18
|21.007.492
|% 8,63
|
|PKENT
|286,80
|130.449.443
|% -9,98
|
|AYEN
|12,00
|87.959.045
|% -9,16
|
|SANEL
|7,15
|6.608.277
|% -5,80
|
|BASCM
|3,30
|48.140
|% -4,35
|
|DGATE
|10,77
|10.378.656
|% -4,18
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|EREGL
|33,32
|2.894.385.556
|% 4,68
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|THYAO
|28,38
|2.714.150.029
|% 1,65
|
|KRDMD
|15,18
|2.056.566.628
|% 0,80
|
|GARAN
|11,90
|1.168.593.396
|% 0,59
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|FROTO
|307,00
|771.376.682
|% 2,50
|
|ODAS
|1,65
|257.709.925
|% 1,85
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|KRDMD
|15,18
|2.056.566.628
|% 0,80
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|DOHOL
|3,63
|399.808.416
|% 1,11
|
|GARAN
|11,90
|1.168.593.396
|% 0,59
|
|THYAO
|28,38
|2.714.150.029
|% 1,65
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|14,8048
|14,8116
|% -0,10
|
|Euro
|16,3275
|16,3396
|% 0,01
|
|Sterlin
|19,5482
|19,6462
|% 0,41
|
|Frank
|15,8170
|15,9122
|% 0,01
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|Riyal
|3,9392
|3,9590
|% -0,04
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.924
|1.925
|-11,51
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|Altın Gr.
|918
|919
|-4,44
|
|Cumhuriyet
|6.093
|6.185
|-22,00
|
|Tam
|6.065
|6.216
|-20,22
|
|Yarım
|2.932
|3.007
|-9,78
|
|Çeyrek
|1.470
|1.504
|-4,89
|
|Gümüş.Ons
|24,98
|25,01
|-0,21
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|Gümüş Gr.
|11,93
|11,95
|-0,07
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|B. Petrol
|116
|116
|0,34
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