***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
16.05.2022 15:34
***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
16.05.2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
2022 hesap dönemine ilişkin Şirketimiz finansal raporlarının Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak bağımsız denetimlerinin yapılması konusunda Yönetim Kurulumuz tarafından belirlenen "DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE S.M.M.M. A.Ş. 16.05.2022 tarihli Olağan Genel Kurulda onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030555
BIST
16:432.407
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -11,88
|Açılış
|: 2.419
|
|Önceki Kapanış
|: 2.419
|
2.425
En Düşük
2.392
16:4315,5689
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0914
|Açılış
|: 15,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6656
En Düşük
15,4564
16:4316,2234
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1100
|Açılış
|: 16,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,3568
En Düşük
16,0891
16:43905,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,42
|Açılış
|: 905,24
|
|Önceki Kapanış
|: 901,82
|
936,74
En Düşük
893,54
BIST En Aktif Hisseler16:41
|DAGHL
|22,00
|1.507.639
|% 10,00
|
|BAGFS
|17,63
|87.778.991
|% 9,98
|
|IMASM
|35,26
|7.084.237
|% 9,98
|
|UFUK
|44,96
|2.475.208
|% 9,98
|
|TMPOL
|18,97
|22.510.610
|% 9,97
|
|GZNMI
|36,44
|73.359.946
|% -9,98
|
|SELVA
|10,39
|2.266.589
|% -9,97
|
|LIDFA
|5,04
|14.802.202
|% -9,84
|
|GENIL
|18,19
|211.928.606
|% -9,68
|
|SKTAS
|3,99
|23.853.790
|% -8,06
|
|THYAO
|43,06
|3.546.119.004
|% 1,37
|
|GARAN
|14,96
|1.724.343.708
|% -0,13
|
|SAHOL
|19,49
|1.401.322.388
|% 1,04
|
|KRDMD
|15,04
|1.349.794.848
|% -4,02
|
|SISE
|19,52
|1.258.130.016
|% -0,96
|
|EKGYO
|2,65
|858.628.442
|% -1,49
|
|YKBNK
|4,41
|721.136.308
|% -3,08
|
|GARAN
|14,96
|1.724.343.708
|% -0,13
|
|SKBNK
|1,12
|125.052.346
|% 2,75
|
|AKBNK
|8,02
|731.781.996
|% -2,79
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,5566
|15,5677
|% 0,58
|
|Euro
|16,2128
|16,2368
|% 0,77
|
|Sterlin
|19,0381
|19,1336
|% 0,60
|
|Frank
|15,4477
|15,5408
|% 0,38
|
|Riyal
|4,1416
|4,1623
|% 0,67
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|-4,49
|
|Altın Gr.
|905
|905
|3,64
|
|Cumhuriyet
|6.097
|6.189
|-7,00
|
|Tam
|6.054
|6.210
|-20,45
|
|Yarım
|2.926
|3.004
|-9,89
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|-4,95
|
|Gümüş.Ons
|21,29
|21,32
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,66
|0,14
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,06
|
Seans Raporu
16:41
daha fazla
-
16:56DENGE
Yüzde -3.61 oranında düşüşle 1.87 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 030, 267 adet işlem
-
16:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 23 kaybederek (% -0.57 ) 2, 667
-
16:54XU100
Endeks 2, 407 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 49 altında . İşlem hacmi 26, 619.00 milyon TL de
-
16:54SKTAS
Yüzde -8.06 oranında düşüşle 3.99 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 861, 427 adet işlem
-
16:53ATLAS
Yüzde -3.70 oranında düşüşle 1.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 282, 501 adet işlem