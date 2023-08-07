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***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

07.08.2023 17:47
***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.06.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
07.08.2023
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

2023 hesap dönemine ilişkin Şirketimiz finansal raporlarının Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak bağımsız denetimlerinin yapılması konusunda Yönetim Kurulumuz tarafından belirlenen "PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş." 07.08.2023 tarihli Olağan Genel Kurulda onaylanmıştır.   
Kamuoyuna duyurulur





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181587


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TSPOR 6,16 502.003.544 % 10,00  
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Cumhuriyet 11.276 11.447 28,00  
Tam 11.032 11.130 26,00  
Yarım 5.520 5.591 13,00  
Çeyrek 2.760 2.795 6,00  
Gümüş.Ons 23,12 23,15 -0,49  
Gümüş Gr. 20,07 20,09 -0,37  
B. Petrol 85,44 85,44 -0,80  
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