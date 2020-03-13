***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunun 13.03.2020 tarihli 2020/5 sayılı kararı çerçevesinde Şirketimiz Esas Sözleşmesinin '' Sermaye ve Pay Senetleri '' başlıklı 8. maddesinin tadil edilmesine karar verilmiş olup Sermaye Piyasası Kurumuna 13.03.2020 tarihi itibariyle müracaat edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828494BIST