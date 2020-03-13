***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
13.03.2020 14:10
***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 13.03.2020 tarihli 2020/5 sayılı kararı çerçevesinde Şirketimiz Esas Sözleşmesinin '' Sermaye ve Pay Senetleri '' başlıklı 8. maddesinin tadil edilmesine karar verilmiş olup Sermaye Piyasası Kurumuna 13.03.2020 tarihi itibariyle müracaat edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828494
BIST
15:5097.927
En Yüksek
|Değişim
|: 4,58%
|| 4.287,36
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
98.856
En Düşük
91.644
15:506,2946
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0227
|Açılış
|: 6,2880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
15:506,9958
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -0,0771
|Açılış
|: 7,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9783
15:50321,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 1,59
|Açılış
|: 321,95
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|YGYO
|0,44
|11.337.764
|% 10,00
|
|CLEBI
|68,20
|4.032.982
|% 10,00
|
|CELHA
|5,72
|539.806
|% 10,00
|
|ARDYZ
|11,47
|6.071.968
|% 9,97
|
|QNBFB
|37,56
|1.544.535
|% 9,95
|
|AKGRT
|5,30
|5.920.212
|% -11,37
|
|YBTAS
|3.953,60
|106.747
|% -10,00
|
|KSTUR
|22,02
|9.514
|% -9,98
|
|YONGA
|9,48
|20.268
|% -9,97
|
|BALAT
|1,91
|499.597
|% -9,91
|
|ASELS
|26,20
|978.861.252
|% 7,55
|
|THYAO
|9,25
|865.848.719
|% 9,08
|
|GARAN
|9,31
|485.711.001
|% 6,52
|
|EREGL
|8,39
|307.558.448
|% 2,94
|
|KRDMD
|2,13
|296.659.720
|% 6,50
|
|ODAS
|1,39
|264.535.219
|% 5,30
|
|IHLGM
|0,96
|145.198.939
|% 6,67
|
|KRDMD
|2,13
|296.659.720
|% 6,50
|
|YKBNK
|2,26
|279.379.012
|% 6,10
|
|EKGYO
|1,21
|143.177.795
|% 5,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8366
|7,8759
|% -0,94
|
|Frank
|6,5831
|6,6227
|% -1,20
|
|Riyal
|1,6718
|1,6802
|% -0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.588
|1.589
|11,80
|
|Altın Gr.
|321
|321
|0,71
|
|Cumhuriyet
|2.132
|2.164
|12,00
|
|Tam
|2.126
|2.179
|11,20
|
|Yarım
|1.028
|1.054
|5,42
|
|Çeyrek
|515
|527
|2,71
|
|Gümüş.Ons
|15,74
|15,76
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,19
|3,19
|-0,02
|
|B. Petrol
|35,39
|35,39
|2,17
|