***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
01.11.2021 21:46
***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
01.01.2021 - 30.09.2021 dönemi Faaliyet Raporu ekte mevcuttur.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973840
BIST
12:051.543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 6,41
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.546
En Düşük
1.537
12:059,5372
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0009
|Açılış
|: 9,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
|
9,5631
En Düşük
9,4675
12:0511,0708
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0038
|Açılış
|: 11,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9900
|
11,1023
En Düşük
10,9907
12:05549,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,11
|Açılış
|: 549,95
|
|Önceki Kapanış
|: 549,84
|
551,97
En Düşük
545,44
BIST En Aktif Hisseler12:05
|DOBUR
|64,40
|10.849.696
|% 9,99
|
|ERBOS
|122,80
|125.099.791
|% 9,94
|
|HEDEF
|3,77
|86.673.024
|% 9,91
|
|ZRGYO
|2,38
|73.859.101
|% 8,18
|
|DESA
|8,70
|16.007.421
|% 7,41
|
|BIOEN
|22,24
|227.227.092
|% -9,96
|
|TSPOR
|5,37
|630.258.713
|% -9,90
|
|AKFGY
|5,54
|21.797.168
|% -9,03
|
|SERVE
|12,90
|32.250
|% -8,51
|
|KARYE
|22,42
|57.846.326
|% -7,74
|
|GARAN
|10,25
|1.413.037.237
|% 1,18
|
|TSPOR
|5,37
|630.258.713
|% -9,90
|
|THYAO
|15,37
|554.300.107
|% 0,59
|
|SISE
|8,59
|341.547.939
|% 0,70
|
|YKBNK
|2,85
|336.212.629
|% 1,79
|
|GARAN
|10,25
|1.413.037.237
|% 1,18
|
|YKBNK
|2,85
|336.212.629
|% 1,79
|
|TSPOR
|5,37
|630.258.713
|% -9,90
|
|MRGYO
|0,99
|68.393.457
|% 4,21
|
|GSRAY
|3,88
|270.036.077
|% -2,27
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5340
|9,5372
|% 0,01
|
|Euro
|11,0576
|11,0708
|% -0,03
|
|Sterlin
|12,9480
|13,0130
|% -0,34
|
|Frank
|10,4076
|10,4702
|% -0,37
|
|Riyal
|2,5320
|2,5447
|% -0,11
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.795
|1,31
|
|Altın Gr.
|549
|549
|-0,70
|
|Cumhuriyet
|3.621
|3.675
|20,00
|
|Tam
|3.609
|3.700
|6,46
|
|Yarım
|1.744
|1.790
|3,12
|
|Çeyrek
|875
|895
|1,56
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,98
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|-0,04
|
|B. Petrol
|85,11
|85,11
|0,40
|