***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
03.08.2022 18:20
***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
03/08/2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Eros Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Hazır Giyim ve Konfeksiyon
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
8.492.245,27 TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
03.08.2022
Edinme Koşulları
Vadeli (Timed)
Vadeli ise Koşulları
Devir tarihinden itibaren 7 işgünü içinde devir bedelinin tamamı ödenecektir.
Edinilen Payların Nominal Tutarı
8.492.245,27 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
6,2999 TL
Toplam Tutar
53.500.000 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
104,15
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
23,06
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Mahmut Nedim Koç
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
19,99% oranında pay sahipliği ve Yönetim Kurulu Başkanı
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
03/08/2022
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Şirket Değerleme Raporu
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
28.07.2022/202205K11225522
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
KPMG Yönetim Danışmanlığı A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
53.870.000 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Değerleme raporunda belirlenen fiyatın altında olacak şekilde belirlenmiştir.
Açıklamalar
Şirketimizin 01.06.2022 tarihli Yönetim Kurulunun toplantısında
1) Eros Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Eros) şirketinin 8.492.245,27 TL çıkarılmış sermayesinde tamamı Mahmut Nedim Koç'a ait nama yazılı olan 8.492.245,27 TL değerinde olan payların, Dagi Yatırım Holding A.Ş. tarafından devralınmasına yönelik olası işlemlerin değerlendirilmesinde dikkate alınmak üzere, Eros'un şirket değerini belirlemeye yönelik değerleme raporunun hazırlanması amacıyla KPMG Yönetim Danışmanlığı A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına, 2) Söz konusu olası pay devir işlemine, KPMG Yönetim Danışmanlığı A.Ş. tarafından hazırlanacak değerleme raporu sonucunda Şirketimiz yönetimi tarafından yapılacak değerlendirmeler sonucunda karar verilebileceği, değerleme raporunun yanı sıra Şirketimiz yönetimi tarafından farklı satın alma seçeneklerinin de değerlendirilebileceği, pay devir işleminin değerleme raporu sonucundan bağımsız olarak hiç gerçekleşmeyebileceği, pay devir işleminin gerçekleşmemesi halinde ise kamuya yapılacak açıklamalar sebebiyle yatırımcıları yanıltabileceği ve yatırımcıların hak ve menfaatlerini olumsuz şekilde etkileyebileceği göz önünde bulundurularak, Eros paylarının olası devralınması işlemi için değerleme çalışması başlatıldığı hususunda yapılması gereken özel durum açıklamasının, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin (Tebliğ) 6 ncı maddesinin birinci fıkrası kapsamında ertelenmesine, 3) Eros paylarının Şirketimiz tarafından devralınmasına kesin olarak karar verilmesi halinde Tebliğ'in 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında derhal özel durum açıklaması yapılmasına ve bu açıklamada işbu erteleme kararına ve erteleme gerekçelerine yer verilmesine karar verilmiştir.
Şirketimizin 03.08.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında,
Eros paylarının tamamının Şirketimiz tarafından satın alınmasına, işlem fiyatının KPMG Yönetim Danışmanlığı A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporu sonucu bulunan 53.870.000 TL'nin altında olacak şekilde, 53.500.000 TL olarak belirlenmesine ve işlemin kesinleşmiş olması sebebiyle 01.06.2022 tarihli erteleme kararının kamuya açıklanmasına karar verilmiştir. Eros'un şirket değerinin tespitine yönelik hazırlanan değerleme raporu özeti işbu açıklama ekinde yer almaktadır. Bu kapsamda, 03.08.2022 tarihinde, eros paylarının Şirketimize satışına yönelik olarak Şirketimiz ve Sn. Mahmut Nedim Koç arasında Pay Devir Sözleşmesi imzalanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051588
BIST