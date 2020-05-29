***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10 10.800.000 1.655.953 -2.383.134 15.706 -3.658 2.358.813 3.234.401 132.888 -1.496.482 14.314.487 14.314.487Transferler-1.496.482 1.496.482Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.348.483 1.348.483 1.348.483Dönem Karı (Zararı)1.348.483 1.348.483 1.348.483Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)2.383.134 -2.383.134 2.383.134 2.383.134 2.383.134Dönem Sonu Bakiyeler10 10.800.000 1.655.953 0 15.706 -3.658 2.358.813 851.267 1.019.540 1.348.483 18.046.104 18.046.104Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10 10.800.000 1.655.953 15.706 -15.131 2.358.813 851.267 1.283.143 1.593.258 18.543.009 18.543.009Transferler1.593.258 -1.593.258 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)7.058 -637.478 -630.420 -630.420Dönem Karı (Zararı)-637.478 -637.478 -637.478Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)7.058 7.058 7.058Dönem Sonu Bakiyeler10 10.800.000 1.655.953 15.706 -8.073 2.358.813 2.876.401 -637.478 17.912.589 17.912.589Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.776 -2.395.040Dönem Karı (Zararı)-637.478 1.348.483Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-637.478 1.348.483Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler552.455 -3.058.076Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler0 147Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-5.275 -16.368Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 -5.275 -16.368Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler350 693Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler0 -122Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler13 350 815Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler42.144 25.095Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler42.144 25.095Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler673.468 -3.454.797İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler6 673.468 -3.454.797Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 -158.232 387.154İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler104.325 -685.684Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-7.081 -7.336İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3 -7.080 -7.080İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1 -256Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-9.459 -10.499Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler114.180 -6.331İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3-5 106.142 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 8.038 -6.331Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)3.405 1.365Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.819 -678.617İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-9.478 117.661İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)14.297 -796.278İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.539 15.734Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-1.539 15.734Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları19.302 -2.395.277Vergi İadeleri (Ödemeleri)-13.526 237YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-350 2.382.441İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 2.383.134Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 2.383.134Ödenen Faiz13 -350 -815Alınan Faiz0 122YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.426 -12.599NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.426 -12.599DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ10.553 18.981DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ15.979 6.382Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri15.979 10.553Finansal Yatırımlar57.268 99.412Diğer Alacaklar53.880 46.799İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 46.020 38.940İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7.860 7.859Peşin Ödenmiş Giderler31.286 21.827Diğer Dönen Varlıklar116.109 114.570ARA TOPLAM274.522 293.161TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR274.522 293.161DURAN VARLIKLARÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar6 19.567.037 20.240.505Maddi Duran Varlıklar7 0 0Arazi ve Arsalar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR19.567.037 20.240.505TOPLAM VARLIKLAR19.841.559 20.533.666KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar274.262 160.082İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3-5 257.224 151.082İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 17.038 9.000Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar25.094 28.747Diğer Borçlar80.258 75.439İlişkili Taraflara Diğer Borçlar64.746 74.224İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar15.512 1.215Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0 15.517Kısa Vadeli Karşılıklar8.979 12.468Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar9 8.979 12.468ARA TOPLAM388.593 292.253TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER388.593 292.253UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar49.944 51.730Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 49.944 51.730Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.490.433 1.646.674TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.540.377 1.698.404TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.928.970 1.990.657ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar17.912.589 18.543.009Ödenmiş Sermaye10 10.800.000 10.800.000Sermaye Düzeltme Farkları10 1.655.953 1.655.953Paylara İlişkin Primler (İskontolar)10 15.706 15.706Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.350.740 2.343.682Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.350.740 2.343.682Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)2.358.813 2.358.813Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)10 -8.073 -15.131Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10 851.267 851.267Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları10 2.876.401 1.283.143Net Dönem Karı veya Zararı-637.478 1.593.258TOPLAM ÖZKAYNAKLAR17.912.589 18.543.009TOPLAM KAYNAKLAR19.841.559 20.533.666Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 0 85.163Satışların Maliyeti11 0 -82.140TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 3.023BRÜT KAR (ZARAR)0 3.023Genel Yönetim Giderleri-99.100 -53.798Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19.477 448.030Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-279 -4.130ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-79.902 393.125Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler100.308 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-142.298 -159.890Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar-673.468 1.503.095FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-795.360 1.736.330Finansman Gelirleri12 0 122Finansman Giderleri13 -350 -815SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-795.710 1.735.637Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri158.232 -387.154Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 -74.784Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 158.232 -312.370SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-637.478 1.348.483DÖNEM KARI (ZARARI)-637.478 1.348.483Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-637.478 1.348.483Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar7.058 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)9.049 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.991 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-1.991 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.058 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-630.420 1.348.483Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-630.420 1.348.483http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847839BIST