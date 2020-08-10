***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10 10.800.000 1.655.953 -2.383.134 15.706 -3.658 2.358.813 3.234.401 132.888 -1.496.482 14.314.487 14.314.487Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-2.383.134 886.652 1.496.482 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)1.273.613 1.273.613 1.273.613Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-3.391 -3.391 -3.391Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)2.383.134 2.383.134 2.383.134Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler10 10.800.000 1.655.953 0 15.706 -7.049 2.358.813 851.267 1.019.540 1.273.613 17.967.843 17.967.843Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10 10.800.000 1.655.953 15.706 -15.131 2.358.813 851.267 1.283.143 1.593.258 18.543.009 18.543.009Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler1.593.258 -1.593.258 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)10.215 1.508.506 1.518.721 1.518.721Dönem Karı (Zararı)1.508.506 1.508.506 1.508.506Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)10.215 10.215 10.215Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapıl 0Pay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler10 10.800.000 1.655.953 15.706 -4.916 2.358.813 851.267 2.876.401 1.508.506 20.061.730 20.061.730Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI64.193 -2.364.110Dönem Karı (Zararı)1.508.506 1.273.613Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.508.506 1.273.613Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.612.089 -2.859.571Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler0 147Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-11.720 31.533Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 -11.720 31.533Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler0 -122Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler0 -122Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-58.215 27.170Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-58.215 27.170Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-1.993.240 -3.306.389İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler6 -1.993.240 -3.306.389Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 451.086 388.090Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler164.660 -777.212Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-12.880 -7.336İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)3 -12.390 -7.080İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-490 -256Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-8.215 -8.433Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler218.093 1.229İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3-5 211.283 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 6.810 1.229Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-13.973 14.614Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-16.852 -793.176İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-15.637 -794.391İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-1.215 1.215İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.513 15.890Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-1.513 15.890Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları61.077 -2.363.170Vergi İadeleri (Ödemeleri)3.116 -940YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 2.383.256İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 2.383.134Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.383.134Alınan Faiz122YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)64.193 19.146NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)64.193 19.146DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ10.553 18.981DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ74.746 38.127Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri74.746 10.553Finansal Yatırımlar157.627 99.412Ticari AlacaklarFinans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar59.679 46.799İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 51.330 38.940İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8.349 7.859Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarPeşin Ödenmiş Giderler30.042 21.827Diğer Dönen Varlıklar116.083 114.570ARA TOPLAM438.177 293.161TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR438.177 293.161DURAN VARLIKLARTürev AraçlarÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar6 22.233.745 20.240.505Maddi Duran Varlıklar7 0 0Arazi ve ArsalarTOPLAM DURAN VARLIKLAR22.233.745 20.240.505TOPLAM VARLIKLAR22.671.922 20.533.666KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Finansal YükümlülüklerTicari Borçlar378.175 160.082İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3-5 362.365 151.082İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 15.810 9.000Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar4.559 28.747Diğer Borçlar58.587 75.439İlişkili Taraflara Diğer Borçlar58.587 74.224İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar0 1.215Müşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü15.752 15.517Kısa Vadeli Karşılıklar9.840 12.468Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar9 9.840 12.468Diğer Kısa Vadeli YükümlülüklerARA TOPLAM466.913 292.253TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER466.913 292.253UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Uzun Vadeli Karşılıklar42.638 51.730Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 42.638 51.730Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü14 2.100.641 1.646.674Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.143.279 1.698.404TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.610.192 1.990.657ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar20.061.730 18.543.009Ödenmiş Sermaye10 10.800.000 10.800.000Sermaye Düzeltme Farkları10 1.655.953 1.655.953Paylara İlişkin Primler (İskontolar)10 15.706 15.706Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.353.897 2.343.682Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)2.358.813 2.358.813Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.916 -15.131Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)10 -4.916 -15.131Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10 851.267 851.267Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları10 2.876.401 1.283.143Net Dönem Karı veya Zararı1.508.506 1.593.258TOPLAM ÖZKAYNAKLAR20.061.730 18.543.009TOPLAM KAYNAKLAR22.671.922 20.533.666Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 7.049.289 85.163 7.049.289 0Satışların Maliyeti11 -7.048.667 -82.140 -7.048.667 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)622 3.023 622 0BRÜT KAR (ZARAR)622 3.023 622 0Genel Yönetim Giderleri-127.330 -120.010 -28.230 -66.212Pazarlama Giderleri0 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler37.373 480.167 17.896 32.137Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-311 -78.178 -32 -74.048ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-89.646 285.002 -9.744 -108.123Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler100.308 0 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-41.793 -161.855 100.505 -1.965Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar6 1.993.240 1.539.566 2.666.708 36.471FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.962.109 1.662.713 2.757.469 -73.617Finansman Gelirleri12 0 122 0 0Finansman Giderleri13 -2.517 -1.132 -2.167 -317SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.959.592 1.661.703 2.755.302 -73.934Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-451.086 -388.090 -609.318 -936Dönem Vergi (Gideri) Geliri14 -61.428 0 13.356Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 -451.086 -326.662 -609.318 -14.292SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.508.506 1.273.613 2.145.984 -74.870DÖNEM KARI (ZARARI)1.508.506 1.273.613 2.145.984 -74.870Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.508.506 1.273.613 2.145.984 -74.870Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar10.215 -3.391 3.157 -3.391Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13.096 -4.348 4.047 -4.348Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.881 957 -890 957Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-2.881 957 -890 957Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)10.215 -3.391 3.157 -3.391TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.518.721 1.270.222 2.149.141 -78.261Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.518.721 1.270.222 2.149.141 -78.261http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867447BIST