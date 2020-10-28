***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10 10.800.000 1.655.953 -2.383.134 15.706 -3.658 2.358.813 3.234.401 132.888 -1.496.482 14.314.487 14.314.487Transferler-2.383.134 886.652 1.496.482 0 0Dönem Karı (Zararı)1.444.463 1.444.463 1.444.463Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-16.662 -16.662 -16.662Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)2.383.134 2.383.134 2.383.134Dönem Sonu Bakiyeler10 10.800.000 1.655.953 15.706 -20.320 2.358.813 851.267 1.019.540 1.444.463 18.125.422 18.125.422Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10 10.800.000 1.655.953 15.706 -15.131 2.358.813 851.267 1.283.143 1.593.258 18.543.009 18.543.009Transferler1.593.258 -1.593.258 0 0Dönem Karı (Zararı)2.023.134 2.023.134 2.023.134Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.951 1.951 1.951Dönem Sonu Bakiyeler10 10.800.000 1.655.953 15.706 -13.180 2.358.813 851.267 2.876.401 2.023.134 20.568.094 20.568.094Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI15.041 -2.393.912Dönem Karı (Zararı)2.023.134 1.444.463Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-2.208.568 -3.105.597Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8 147Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-43.577 51.779Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 -43.577 51.779Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.373Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler13 -122Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler14 1.495Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-52.098 16.795Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-52.098 16.795Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-2.735.209 -3.586.557İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler7 -2.735.209 -3.586.557Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 622.316 410.866İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler199.690 -728.095Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-23.463 -21.496İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-23.010 -21.240İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-453 -256Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-3.737 -4.912Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 256.938 2.478İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)249.545İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7.393 2.478Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)10 -5.674 459Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-21.589 -719.252İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)3 -22.803 -720.467İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.214 1.215İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.785 14.628Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-2.785 14.628Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları14.256 -2.389.229Vergi İadeleri (Ödemeleri)785 -4.683YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 2.381.761İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 2.383.134Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 2.383.134Ödenen Faiz14 -1.495Alınan Faiz13 122YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)15.041 -12.151NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)15.041 -12.151DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ10.553 18.981DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ25.594 6.830Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri25.594 10.553Finansal Yatırımlar151.510 99.412Diğer Alacaklar70.262 46.799İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 61.950 38.940İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8.312 7.859Peşin Ödenmiş Giderler25.564 21.827Diğer Dönen Varlıklar117.355 114.570ARA TOPLAM390.285 293.161TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR390.285 293.161DURAN VARLIKLARÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar6 22.975.714 20.240.505Maddi Olmayan Duran Varlıklar7 0 0Şerefiye0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR22.975.714 20.240.505TOPLAM VARLIKLAR23.365.999 20.533.666KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar417.020 160.082İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3-5 400.627 151.082İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 16.393 9.000Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21.122 28.747Diğer Borçlar53.850 75.439İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 51.421 74.224İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.429 1.215Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü15.752 15.517Kısa Vadeli Karşılıklar3.658 12.468Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar9 3.658 12.468ARA TOPLAM511.402 292.253TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER511.402 292.253UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar16.963 51.730Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 16.963 51.730Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü14 2.269.540 1.646.674TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.286.503 1.698.404TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.797.905 1.990.657ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar20.568.094 18.543.009Ödenmiş Sermaye10 10.800.000 10.800.000Sermaye Düzeltme Farkları10 1.655.953 1.655.953Paylara İlişkin Primler (İskontolar)10 15.706 15.706Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.345.633 2.343.682Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)2.358.813 2.358.813Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-13.180 -15.131Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)10 -13.180 -15.131Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10 851.267 851.267Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları10 2.876.401 1.283.143Net Dönem Karı veya Zararı2.023.134 1.593.258TOPLAM ÖZKAYNAKLAR20.568.094 18.543.009TOPLAM KAYNAKLAR23.365.999 20.533.666Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 7.049.289 85.163 0 0Satışların Maliyeti11 -7.048.667 -82.140 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)622 3.023 0 0BRÜT KAR (ZARAR)622 3.023 0 0Genel Yönetim Giderleri-268.244 -237.842 -140.914 -117.832Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler128.689 507.881 91.316 27.714Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-551 -84.769 -240 -6.591ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-139.484 188.293 -49.838 -96.709Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler100.308 0 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-47.892 -151.325 -6.099 10.530Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar6 2.735.209 1.819.734 741.969 280.168FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.648.141 1.856.702 686.032 193.989Finansman Gelirleri12 0 122 0 0Finansman Giderleri13 -2.691 -1.495 -174 -363SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.645.450 1.855.329 685.858 193.626Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-622.316 -410.866 -171.230 -22.776Dönem Vergi (Gideri) Geliri14 0 -40.790 0 20.638Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 -622.316 -370.076 -171.230 -43.414SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.023.134 1.444.463 514.628 170.850DÖNEM KARI (ZARARI)2.023.134 1.444.463 514.628 170.850Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.023.134 1.444.463 514.628 170.850Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.951 -16.662 -8.264 -13.271Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.501 -21.362 -10.595 -17.014Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-550 4.700 2.331 3.743Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-550 4.700 2.331 3.743Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.951 -16.662 -8.264 -13.271TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.025.085 1.427.801 506.364 157.579Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.025.085 1.427.801 506.364 157.579http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884716BIST