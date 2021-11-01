***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10 10.800.000 1.655.953 15.706 -15.131 2.358.813 851.267 1.283.143 1.593.258 18.543.009 18.543.009Transferler1.593.258 -1.593.258Dönem Karı (Zararı)1.508.506 1.508.506 1.508.506Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)10.215 10.215 10.215Dönem Sonu Bakiyeler10 10.800.000 1.655.953 15.706 -4.916 2.358.813 851.267 2.876.401 1.508.506 20.061.730 20.061.730Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10 10.800.000 1.655.953 15.706 -12.802 2.358.813 851.267 2.892.153 13.655.940 32.217.030 32.217.030Transferler13.655.940 -13.655.940 0 0Dönem Karı (Zararı)-2.420.351 -2.420.351 -2.420.351Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)6.298 6.298 6.298Dönem Sonu Bakiyeler10 10.800.000 1.655.953 15.706 -6.504 2.358.813 851.267 16.548.093 -2.420.351 29.802.977 29.802.977Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI18.002.723 15.041Dönem Karı (Zararı)-2.420.351 2.023.134Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.804.076 -2.208.568Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-2.349 -43.577Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 -2.349 -43.577Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-54.999 -52.098Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-54.999 -52.098Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler1.506.261 -2.735.209İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler6 1.506.261 -2.735.209Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 355.163 622.316İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler18.617.221 199.690Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-240.891 -23.463İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)3 -58.410 -23.010İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-182.481 -453Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)19.278 -3.737Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-15.425 256.938İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3-5 0 249.545İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 -15.425 7.393Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)17.502 -5.674Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler18.933.163 -21.589İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)18.933.163 -22.803İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.214Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-64.098İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-32.308 -2.785Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-32.308 -2.785Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları18.000.946 14.256Vergi İadeleri (Ödemeleri)1.777 785YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-17.000.002 0İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-17.000.002 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.002.721 15.041NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.002.721 15.041DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ31.885 10.553DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.034.606 25.594Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri1.034.606 31.885Finansal Yatırımlar329.504 274.505Diğer Alacaklar291.645 50.754İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar58.410İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar233.235 50.754Peşin Ödenmiş Giderler26.944 46.222Diğer Dönen Varlıklar148.758 116.450ARA TOPLAM1.831.457 519.816TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.831.457 519.816DURAN VARLIKLARÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar6 53.404.721 37.910.980TOPLAM DURAN VARLIKLAR53.404.721 37.910.980TOPLAM VARLIKLAR55.236.178 38.430.796KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar2.387 17.812İlişkili Taraflara Ticari Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 2.387 17.812Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27.088 15.884Diğer Borçlar19.441.971 508.808İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar3 19.441.971 508.808Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 64.098Kısa Vadeli Karşılıklar2.946 2.946Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar9 2.946 2.946ARA TOPLAM19.474.392 609.548TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER19.474.392 609.548UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 20.692 23.041Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü14 5.938.117 5.581.177TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.958.809 5.604.218TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER25.433.201 6.213.766ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar29.802.977 32.217.030Ödenmiş Sermaye10 10.800.000 10.800.000Sermaye Düzeltme Farkları10 1.655.953 1.655.953Paylara İlişkin Primler (İskontolar)10 15.706 15.706Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.352.309 2.346.011Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)2.358.813 2.358.813Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-6.504 -12.802Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)10 -6.504 -12.802Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10 851.267 851.267Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları10 16.548.093 2.892.153Net Dönem Karı veya Zararı-2.420.351 13.655.940TOPLAM ÖZKAYNAKLAR29.802.977 32.217.030TOPLAM KAYNAKLAR55.236.178 38.430.796Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 4.201.820 7.049.289 4.201.820 0Satışların Maliyeti11 -4.211.279 -7.048.667 -4.211.279 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-9.459 622 -9.459 0BRÜT KAR (ZARAR)-9.459 622 -9.459 0Genel Yönetim Giderleri-492.386 -268.244 -79.807 -140.914Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler76.581 128.689 -19.036 91.316Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-17.600 -551 0 -240ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-442.864 -139.484 -108.302 -49.838Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 100.308 75.103 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-114.001 -47.892 -94.600 -6.099Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar6 -1.506.261 2.735.209 -1.244.739 741.969FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-2.063.126 2.648.141 -1.372.538 686.032Finansman Gelirleri0 0 0 0Finansman Giderleri13 -2.062 -2.691 -1.435 -174SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-2.065.188 2.645.450 -1.373.973 685.858Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-355.163 -622.316 308.795 -171.230Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 -355.163 -622.316 308.795 -171.230SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-2.420.351 2.023.134 -1.065.178 514.628DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)-2.420.351 2.023.134 -1.065.178 514.628Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-2.420.351 2.023.134 -1.065.178 514.628Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-6.298 1.951 -10.270 -8.264Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-6.298 1.951 -10.270 -8.264Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri1.780 -550 2.900 2.331Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-8.078 2.501 -13.170 -10.595Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-6.298 1.951 -10.270 -8.264TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.426.649 2.025.085 -1.075.448 506.364Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-2.426.649 2.025.085 -1.075.448 506.364http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973837BIST