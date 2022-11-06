***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
06.11.2022 22:51
***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10.800.000 1.671.659 2.358.813 -12.802 851.267 16.548.094 0 32.217.031 -4.893.555 27.323.476
Transferler
0 0
Dönem Karı (Zararı)
-2.420.350 -2.420.350 5.299.373 2.879.023
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
6.301 6.301 6.301
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Dönem Sonu Bakiyeler
10.800.000 1.671.659 2.358.813 -12.802 851.267 16.554.395 -2.420.350 29.802.982 405.818 30.208.800
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10.800.000 1.671.659 -12.802 851.267 18.906.906 8.746.002 40.963.033 10.173.188 51.136.221
Transferler
484.117 8.261.885 -8.746.002
Dönem Karı (Zararı)
21.026.039 21.026.039 -4.647.153 16.378.886
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-47.973.968 -47.973.968 -5.526.034 -53.500.002
Dönem Sonu Bakiyeler
10.800.000 1.671.659 -12.802 1.335.384 -20.805.177 21.026.039 14.015.104 14.015.104
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.572.028 -15.046.004
Dönem Karı (Zararı)
16.378.886 2.879.023
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-6.993.680 -1.704.315
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.502.801 -29.588
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-108.327 -217.047
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-108.327 -217.047
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
569.961 541.285
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
569.961 541.285
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.019.115 1.143.748
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.936.309 -26.152
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
5.955.424 1.169.900
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 114.001
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 114.001
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
9 -12.122.520 1.506.261
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.145.290 -4.762.975
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-18.237.604 -15.926.609
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-495.781 180.897
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-495.781 180.897
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.381.622 -2.121.699
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.381.622 -2.121.699
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-32.678.270 -18.867.937
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
2.885.315 2.694.829
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.478.344 -13.728.306
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
14.478.344 -13.728.306
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.030.890 16.054.864
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.030.890 16.054.864
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-76.480 -139.257
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-76.480 -139.257
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-8.852.398 -14.751.901
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-384.243 -288.868
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.335.387 -5.235
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-22.033.113 -18.777.415
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-53.500.002 0
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
3.942.158 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 -17.000.002
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
28.650.000 -169.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.125.269 -1.608.413
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
32.874.808 33.213.496
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
30.000.000 14.500.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-27.948.740 -15.386.555
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-27.948.740 -15.386.555
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
32.734.048 34.206.432
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-28.448 1.081.562
Ödenen Faiz
-5.818.361 -1.214.095
Alınan Faiz
3.936.309 26.152
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
269.667 -609.923
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
269.667 -609.923
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 280.098 1.901.914
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 549.765 1.291.991
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 549.765 280.098
Finansal Yatırımlar
5 0 28.650.000
Ticari Alacaklar
1.007.255 509.132
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.007.255 509.132
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
200.384 359.524
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 10.620 10.620
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
189.764 348.904
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Stoklar
8 85.545.133 52.866.863
Peşin Ödenmiş Giderler
2.865.803 5.748.188
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.534.413 4.151
Diğer Dönen Varlıklar
7.147.988 5.137.239
ARA TOPLAM
98.850.741 93.555.195
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
98.850.741 93.555.195
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
16.971 17.220
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
16.971 17.220
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
9 22.266.878 14.086.516
Maddi Duran Varlıklar
10 4.960.293 4.876.988
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 2.988.107 3.045.591
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 251.849 300.742
Peşin Ödenmiş Giderler
0 2.931
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0 23.709
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
30.484.098 22.353.697
TOPLAM VARLIKLAR
129.334.839 115.908.892
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
23.086.281 19.945.623
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
23.086.281 19.945.623
Banka Kredileri
4 23.086.281 19.945.623
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 843.827 1.077.028
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 952.335
Banka Kredileri
4 0 952.335
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
843.827 124.693
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
843.827 124.693
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
83.473.009 36.456.673
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 48.369.691 15.635.643
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 35.103.318 20.821.030
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.474.801 1.375.993
Diğer Borçlar
211.474 119.984
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
211.474 119.984
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 1.300.294
Kısa Vadeli Karşılıklar
816.205 656.793
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
653.187 417.295
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
163.018 239.498
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
261.906 329.286
ARA TOPLAM
111.167.503 61.261.674
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
111.167.503 61.261.674
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.722.769 3.117.851
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.722.769 3.117.851
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.722.769 3.117.851
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
60.224 110.398
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
1.369.239 282.749
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.152.232 3.510.998
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
115.319.735 64.772.672
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
14.015.104 40.963.032
Ödenmiş Sermaye
13 10.800.000 10.800.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.671.659 1.671.659
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-12.802 -12.802
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-12.802 -12.802
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-12.802 -12.802
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 1.335.384 851.267
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-20.805.176 18.906.906
Net Dönem Karı veya Zararı
21.026.039 8.746.002
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 10.173.188
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
14.015.104 51.136.220
TOPLAM KAYNAKLAR
129.334.839 115.908.892
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
14 199.268.952 100.460.282 61.400.833 38.614.081
Satışların Maliyeti
15 -186.422.051 -94.547.831 -55.773.118 -37.441.852
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12.846.901 5.912.451 5.627.715 1.172.229
BRÜT KAR (ZARAR)
12.846.901 5.912.451 5.627.715 1.172.229
Genel Yönetim Giderleri
16 -4.426.579 -4.971.850 -2.004.109 -1.206.039
Pazarlama Giderleri
16 -360.025 -504.237 -83.091 -111.233
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 615.632 430.904 132.077 -30.879
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -645.869 -541.270 -366.635 -165.517
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.030.060 325.998 3.305.957 -341.439
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
9 12.122.520 -1.506.261 208.615 -1.244.739
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
20.152.580 -1.180.263 3.514.572 -1.586.178
Finansman Gelirleri
18 4.114.358 325.952 46.294 18.030
Finansman Giderleri
19 -6.742.762 -1.029.641 -1.724.057 -213.567
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
17.524.176 -1.883.952 1.836.809 -1.781.715
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.145.290 4.762.975 1.302.670 -40.873
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-35.092 -321.504 1.523.543 -321.504
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.110.198 5.084.479 -220.873 280.631
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
16.378.886 2.879.023 3.139.479 -1.822.588
DÖNEM KARI (ZARARI)
16.378.886 2.879.023 3.139.479 -1.822.588
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-4.647.153 5.299.373 -1.335.366 -757.410
Ana Ortaklık Payları
21.026.039 -2.420.350 4.474.845 -1.065.178
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 6.301 0 10.273
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 8.078 0 13.170
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.777 0 -2.897
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 6.301 0 10.273
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16.378.886 2.885.324 3.139.479 -1.812.315
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-4.647.153 5.299.373 -1.335.366 -757.410
Ana Ortaklık Payları
21.026.039 -2.414.049 4.474.845 -1.054.905
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077078
BIST