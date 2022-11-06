***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.800.000 1.671.659 2.358.813 -12.802 851.267 16.548.094 0 32.217.031 -4.893.555 27.323.476Transferler0 0Dönem Karı (Zararı)-2.420.350 -2.420.350 5.299.373 2.879.023Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)6.301 6.301 6.301Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıDönem Sonu Bakiyeler10.800.000 1.671.659 2.358.813 -12.802 851.267 16.554.395 -2.420.350 29.802.982 405.818 30.208.800Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.800.000 1.671.659 -12.802 851.267 18.906.906 8.746.002 40.963.033 10.173.188 51.136.221Transferler484.117 8.261.885 -8.746.002Dönem Karı (Zararı)21.026.039 21.026.039 -4.647.153 16.378.886Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-47.973.968 -47.973.968 -5.526.034 -53.500.002Dönem Sonu Bakiyeler10.800.000 1.671.659 -12.802 1.335.384 -20.805.177 21.026.039 14.015.104 14.015.104Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-10.572.028 -15.046.004Dönem Karı (Zararı)16.378.886 2.879.023Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-6.993.680 -1.704.315Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.502.801 -29.588Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-108.327 -217.047Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-108.327 -217.047Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler569.961 541.285Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler569.961 541.285Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.019.115 1.143.748Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-3.936.309 -26.152Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler5.955.424 1.169.900Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 114.001Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 114.001Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler9 -12.122.520 1.506.261Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.145.290 -4.762.975Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-18.237.604 -15.926.609Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-495.781 180.897İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-495.781 180.897Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.381.622 -2.121.699İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.381.622 -2.121.699Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-32.678.270 -18.867.937Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)2.885.315 2.694.829Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler14.478.344 -13.728.306İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)14.478.344 -13.728.306Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.030.890 16.054.864İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.030.890 16.054.864İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-76.480 -139.257Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-76.480 -139.257Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-8.852.398 -14.751.901Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-384.243 -288.868Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.335.387 -5.235YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-22.033.113 -18.777.415Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları-53.500.002 0İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri3.942.158 0İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları0 -17.000.002Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri28.650.000 -169.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.125.269 -1.608.413Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI32.874.808 33.213.496Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri30.000.000 14.500.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-27.948.740 -15.386.555Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-27.948.740 -15.386.555İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış32.734.048 34.206.432Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-28.448 1.081.562Ödenen Faiz-5.818.361 -1.214.095Alınan Faiz3.936.309 26.152YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)269.667 -609.923NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)269.667 -609.923DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 280.098 1.901.914DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 549.765 1.291.991Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 549.765 280.098Finansal Yatırımlar5 0 28.650.000Ticari Alacaklar1.007.255 509.132İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 1.007.255 509.132Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar200.384 359.524İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 10.620 10.620İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar189.764 348.904Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarStoklar8 85.545.133 52.866.863Peşin Ödenmiş Giderler2.865.803 5.748.188Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar1.534.413 4.151Diğer Dönen Varlıklar7.147.988 5.137.239ARA TOPLAM98.850.741 93.555.195TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR98.850.741 93.555.195DURAN VARLIKLARFinansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari AlacaklarFinans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar16.971 17.220İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar16.971 17.220Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar9 22.266.878 14.086.516Maddi Duran Varlıklar10 4.960.293 4.876.988Kullanım Hakkı Varlıkları12 2.988.107 3.045.591Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 251.849 300.742Peşin Ödenmiş Giderler0 2.931Ertelenmiş Vergi Varlığı0 23.709Diğer Duran VarlıklarTOPLAM DURAN VARLIKLAR30.484.098 22.353.697TOPLAM VARLIKLAR129.334.839 115.908.892KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar23.086.281 19.945.623İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar23.086.281 19.945.623Banka Kredileri4 23.086.281 19.945.623İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 843.827 1.077.028İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 952.335Banka Kredileri4 0 952.335İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları843.827 124.693Kiralama İşlemlerinden Borçlar843.827 124.693Diğer Finansal YükümlülüklerTicari Borçlar83.473.009 36.456.673İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 48.369.691 15.635.643İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 35.103.318 20.821.030Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar2.474.801 1.375.993Diğer Borçlar211.474 119.984İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar211.474 119.984Müşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0 1.300.294Kısa Vadeli Karşılıklar816.205 656.793Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar653.187 417.295Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar163.018 239.498Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler261.906 329.286ARA TOPLAM111.167.503 61.261.674TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER111.167.503 61.261.674UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.722.769 3.117.851İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.722.769 3.117.851Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.722.769 3.117.851Diğer Finansal YükümlülüklerTicari Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar60.224 110.398Müşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarUzun Vadeli Karşılıklar0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.369.239 282.749Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.152.232 3.510.998TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER115.319.735 64.772.672ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar14.015.104 40.963.032Ödenmiş Sermaye13 10.800.000 10.800.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)1.671.659 1.671.659Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-12.802 -12.802Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-12.802 -12.802Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-12.802 -12.802Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 1.335.384 851.267Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-20.805.176 18.906.906Net Dönem Karı veya Zararı21.026.039 8.746.002Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 10.173.188TOPLAM ÖZKAYNAKLAR14.015.104 51.136.220TOPLAM KAYNAKLAR129.334.839 115.908.892Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 199.268.952 100.460.282 61.400.833 38.614.081Satışların Maliyeti15 -186.422.051 -94.547.831 -55.773.118 -37.441.852TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)12.846.901 5.912.451 5.627.715 1.172.229BRÜT KAR (ZARAR)12.846.901 5.912.451 5.627.715 1.172.229Genel Yönetim Giderleri16 -4.426.579 -4.971.850 -2.004.109 -1.206.039Pazarlama Giderleri16 -360.025 -504.237 -83.091 -111.233Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 615.632 430.904 132.077 -30.879Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -645.869 -541.270 -366.635 -165.517ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)8.030.060 325.998 3.305.957 -341.439Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar9 12.122.520 -1.506.261 208.615 -1.244.739FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)20.152.580 -1.180.263 3.514.572 -1.586.178Finansman Gelirleri18 4.114.358 325.952 46.294 18.030Finansman Giderleri19 -6.742.762 -1.029.641 -1.724.057 -213.567SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)17.524.176 -1.883.952 1.836.809 -1.781.715Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.145.290 4.762.975 1.302.670 -40.873Dönem Vergi (Gideri) Geliri-35.092 -321.504 1.523.543 -321.504Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-1.110.198 5.084.479 -220.873 280.631SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)16.378.886 2.879.023 3.139.479 -1.822.588DÖNEM KARI (ZARARI)16.378.886 2.879.023 3.139.479 -1.822.588Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-4.647.153 5.299.373 -1.335.366 -757.410Ana Ortaklık Payları21.026.039 -2.420.350 4.474.845 -1.065.178Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 6.301 0 10.273Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 8.078 0 13.170Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.777 0 -2.897Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 6.301 0 10.273TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)16.378.886 2.885.324 3.139.479 -1.812.315Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-4.647.153 5.299.373 -1.335.366 -757.410Ana Ortaklık Payları21.026.039 -2.414.049 4.474.845 -1.054.905http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077078BIST