***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 07.05.2020 tarihinde yapılacaktır.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 30.03.2020Genel Kurul Tarihi 07.05.2020Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 06.05.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Birahane Sok. Koç Plaza No:3 Kat:5 Bomonti –Şişli, İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Şirketimizin 2019 yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Rapor özetinin, Finansal Tabloların , okunması ,müzakaresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,3 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,4 - Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı Kar Dağıtım önerisinin müzakeresi ve onaya sunulması,5 - 2020 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,6 - 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi sunulması ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretinin tespiti,8 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,9 - Şirket esas sözleşmesinin ‘'Sermaye ve Pay Senetleri'' başlıklı 8. Maddesine ilişkin tadil metninin Genel Kurulun onayına sunulması,10 - 2019 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortakların bilgilendirilmesi,11 - Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,12 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,13 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Davet Gündem Vekaletname.pdf - İlan MetniEK: 2 Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarYönetim Kurulu'muzun 30.03.2020 tarihli kararı ileŞirketimizin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın yukarıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere," 07 Mayıs 2020 Perşembe günü , Saat 11 : 00' de Birahane Sokak, Koç Plaza No:3 Kat:5 Bomonti-Şişli ,İstanbul adresinde yapılmasına,Olağan Genel Kurul için gereken ön işlemlerin yerine getirilmesine ve toplantıda bakanlık temsilcisi bulundurulması için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İl Ticaret Müdürlüğü'ne başvurulmasına,Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.Genel Kurul ile ilgili Bilgilendirme Dökümanı ve diğer bilgilere www.dagiholding.com adresindeki internet sitemizden de ulaşılması mümkündür.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833197BIST