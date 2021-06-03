***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı SonuçlarıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 30.04.2021Genel Kurul Tarihi 03.06.2021Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 02.06.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Birahane Sok. Koç Plaza No:3 Kat:3 Bomonti –Şişli, İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Şirketimizin 2020 yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Rapor özetinin, Finansal Tabloların , okunması ,müzakaresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,3 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri4 - Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı Kar Dağıtım önerisinin müzakeresi ve onaya sunulması,5 - 2021 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,6 - 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi sunulması ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretinin tespiti.8 - Yönetim Kurulu üye sayısı ve görev sürelerinin belirlenmesi, adayların şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesi hakkında bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi.9 - 2020 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortakların bilgilendirilmesi,10 - 2020 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi sunulması,11 - Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,12 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,13 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 DAGHL Genel Kurul Davet Gündem Vekaletname.docx.pdf - İlan MetniEK: 2 DAGHL Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantımız belirtilen saatte ve yerde yapılmış olup, Toplantı Tutanağı ve hazırda bulunan ortakların listesi ekte bilgilerinize sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 DAGHL TUTANAK.pdf - TutanakEK: 2 DAGHL HAZİRUN.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 03 Haziran 2021 Perşembe günü , Saat 11:00' de Birahane Sokak, Koç Plaza No:3 Kat:3 Bomonti-Şişli ,İstanbul adresinde yapılmıştır.Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939860BIST