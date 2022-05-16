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***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

16.05.2022 15:29
***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2021 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 13.04.2022
Genel Kurul Tarihi 16.05.2022
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.05.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Birahane Sok. Koç Plaza No:3 Kat:3 Bomonti –Şişli, İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2 - Şirketimizin 2021 yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Bağımsız Denetim Rapor özetinin, Finansal Tabloların okunması, müzakaresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
3 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
4 - Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı Kar Dağıtım önerisinin müzakeresi ve onaya sunulması,
5 - 2022 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,
6 - 2021 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi sunulması ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretinin tespiti,
8 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,
9 - 2021 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortakların bilgilendirilmesi,
10 - 2021 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi sunulması,
11 - Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
13 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 DAGHL Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 DAGHL Genel Kurul Davet Gündem Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantımız belirtilen saatte ve yerde yapılmış olup, Toplantı Tutanağı ve hazırda bulunan ortakların listesi ekte bilgilerinize sunulmuştur.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2 HAZİRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 16 Mayıs 2022 Pazartesi günü, Saat 10:00'da Birahane Sokak, Koç Plaza No:3 Kat:3 Bomonti-Şişli ,İstanbul adresinde yapılmıştır.
Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030550


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BAGFS 17,63 88.010.191 % 9,98  
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Cumhuriyet 6.080 6.172 -24,00  
Tam 6.055 6.211 -19,78  
Yarım 2.926 3.004 -9,57  
Çeyrek 1.468 1.502 -4,79  
Gümüş.Ons 21,45 21,48 0,35  
Gümüş Gr. 10,73 10,74 0,22  
B. Petrol 112 112 0,18  
Seans Raporu 17:16
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