***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.11.2021 16:14
***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021 - 30.09.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Şişli Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021 Yılı 3.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/11/2021
Açıklamalar
Ek'te yer alan Finansal Tablo geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978317
BIST
16:141.695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 9,58
|Açılış
|: 1.683
|
|Önceki Kapanış
|: 1.686
|
1.701
En Düşük
1.683
16:1410,5140
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 0,1972
|Açılış
|: 10,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,5623
En Düşük
10,2960
16:1411,9002
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 0,2196
|Açılış
|: 11,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 11,6200
|
11,9543
En Düşük
11,6569
16:14627,40
En Yüksek
|Değişim
|: 2,23%
|| 13,68
|Açılış
|: 627,40
|
|Önceki Kapanış
|: 613,72
|
631,40
En Düşük
612,51
BIST En Aktif Hisseler16:14
|PRKAB
|40,70
|283.684.821
|% 10,00
|
|DOBUR
|149,60
|33.797.034
|% 10,00
|
|TETMT
|173,20
|2.660.488
|% 9,97
|
|BASGZ
|17,23
|348.327.743
|% 9,96
|
|MERCN
|12,48
|47.137.878
|% 9,96
|
|TACTR
|26,10
|586.417
|% -8,42
|
|IDEAS
|45,28
|76.487.255
|% -6,14
|
|DOGUB
|3,05
|1.014.677
|% -5,57
|
|TDGYO
|6,92
|41.655.600
|% -4,95
|
|SUMAS
|89,35
|190.752
|% -4,95
|
|PETKM
|7,75
|2.597.730.498
|% -2,27
|
|GARAN
|11,97
|2.062.052.804
|% -0,83
|
|SISE
|10,32
|1.469.521.810
|% 3,61
|
|KRDMD
|7,62
|1.058.861.646
|% 1,46
|
|THYAO
|17,87
|854.601.065
|% 1,19
|
|PETKM
|7,75
|2.597.730.498
|% -2,27
|
|ADESE
|1,06
|284.307.540
|% 1,92
|
|YKBNK
|3,32
|847.817.128
|% -1,48
|
|EKGYO
|2,13
|453.612.842
|% 1,91
|
|ODAS
|1,57
|307.918.839
|% 1,29
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,5075
|10,5140
|% 1,91
|
|Euro
|11,8898
|11,9002
|% 1,88
|
|Sterlin
|14,0558
|14,1262
|% 1,81
|
|Frank
|11,2165
|11,2840
|% 1,60
|
|Riyal
|2,7854
|2,7993
|% 1,57
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.865
|13,76
|
|Altın Gr.
|627
|627
|13,66
|
|Cumhuriyet
|4.157
|4.219
|86,00
|
|Tam
|4.134
|4.238
|84,78
|
|Yarım
|1.998
|2.050
|41,01
|
|Çeyrek
|1.002
|1.025
|20,51
|
|Gümüş.Ons
|25,11
|25,14
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|8,45
|8,46
|0,22
|
|B. Petrol
|81,75
|81,75
|-0,68
|
Seans Raporu
16:14
daha fazla
-
16:26INVEO
Yüzde 5.16 oranında artışla 28.10 lira fiyatla işlem gören hissede 924, 226 adet işlem
-
16:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 79 artarak (% 0.52 ) 1, 503
-
16:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MERCN, PRKAB, TETMT, BRMEN, BASGZ, DOBUR, DITAS
-
16:25
RYGYO, ULUSE, CANTE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:25
ELITE, SUMAS, DESA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında