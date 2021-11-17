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***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

17.11.2021 16:14
***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi


***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021 - 30.09.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Şişli Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021 Yılı 3.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/11/2021
Açıklamalar

Ek'te yer alan Finansal Tablo geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
Kamuoyuna duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978317


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