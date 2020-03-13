***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
13.03.2020 14:11
***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Süresi Uzatımı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.03.2020
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 80.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
SPK Başvuru Tarihi 13.03.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 13.03.2020 tarihli 2020/5 sayılı kararı ile Kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresinin 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl uzatılması için Esas Sözleşmenin '' Sermaye ve Pay Senetleri '' başlıklı 8. maddesinin tadil edilmesine karar verilmiş olup Sermaye Piyasası Kurumuna 13.03.2020 tarihi itibariyle müracaat edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828498
BIST
15:5197.906
En Yüksek
|Değişim
|: 4,56%
|| 4.266,99
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
98.856
En Düşük
91.644
15:516,2925
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0248
|Açılış
|: 6,2880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
15:516,9951
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -0,0778
|Açılış
|: 6,9960
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9783
15:51322,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 2,07
|Açılış
|: 322,43
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|YGYO
|0,44
|11.337.764
|% 10,00
|
|CLEBI
|68,20
|4.032.982
|% 10,00
|
|CELHA
|5,72
|539.806
|% 10,00
|
|ARDYZ
|11,47
|6.071.968
|% 9,97
|
|QNBFB
|37,56
|1.544.535
|% 9,95
|
|AKGRT
|5,30
|5.920.212
|% -11,37
|
|YBTAS
|3.953,60
|106.747
|% -10,00
|
|KSTUR
|22,02
|9.514
|% -9,98
|
|YONGA
|9,48
|20.268
|% -9,97
|
|BALAT
|1,91
|499.597
|% -9,91
|
|ASELS
|26,20
|978.861.252
|% 7,55
|
|THYAO
|9,25
|865.848.719
|% 9,08
|
|GARAN
|9,31
|485.711.001
|% 6,52
|
|EREGL
|8,39
|307.558.448
|% 2,94
|
|KRDMD
|2,13
|296.659.720
|% 6,50
|
|ODAS
|1,39
|264.535.219
|% 5,30
|
|IHLGM
|0,96
|145.198.939
|% 6,67
|
|KRDMD
|2,13
|296.659.720
|% 6,50
|
|YKBNK
|2,26
|279.379.012
|% 6,10
|
|EKGYO
|1,21
|143.177.795
|% 5,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8307
|7,8700
|% -1,01
|
|Frank
|6,5780
|6,6176
|% -1,28
|
|Riyal
|1,6707
|1,6791
|% -0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.593
|1.594
|16,98
|
|Altın Gr.
|321
|321
|1,07
|
|Cumhuriyet
|2.132
|2.164
|12,00
|
|Tam
|2.121
|2.174
|6,16
|
|Yarım
|1.025
|1.052
|2,98
|
|Çeyrek
|514
|526
|1,49
|
|Gümüş.Ons
|15,80
|15,83
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,18
|3,19
|-0,03
|
|B. Petrol
|35,42
|35,42
|2,20
|