***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
07.05.2020 14:07
***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Süresi Uzatımı Genel Kurul Sonucu.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.03.2020
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 80.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
SPK Başvuru Tarihi 13.03.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 17.03.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 07.05.2020
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Ek Açıklamalar
Kayıtlı Sermaye Tavanı süresinin 5 yıl uzatılması ile ilgili madde 07.05.2020 tarihli genel kurulda kabul edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843336
BIST
15:2199.004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 432,35
|Açılış
|: 98.580
|
|Önceki Kapanış
|: 98.571
|
99.273
En Düşük
97.800
15:217,1330
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -0,0662
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,2700
En Düşük
7,0706
15:217,7116
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,0627
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,8587
En Düşük
7,6310
15:21390,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,18
|Açılış
|: 390,12
|
|Önceki Kapanış
|: 390,30
|
396,23
En Düşük
388,53
BIST En Aktif Hisseler
|IZTAR
|5,72
|2.304.325
|% 10,00
|
|RODRG
|2,42
|497.145
|% 10,00
|
|KUTPO
|14,52
|13.953.863
|% 10,00
|
|ARTI
|2,42
|218.770
|% 10,00
|
|SALIX
|6,82
|79.924
|% 10,00
|
|GEDIK
|20,80
|15.708.284
|% -9,01
|
|CASA
|15,62
|106.013
|% -8,12
|
|IZMDC
|10,05
|17.437.572
|% -5,63
|
|INFO
|5,79
|7.177.077
|% -4,30
|
|BALAT
|2,23
|106.585
|% -3,88
|
|KRDMD
|2,62
|1.067.735.560
|% 5,65
|
|GARAN
|8,09
|753.863.822
|% 0,25
|
|THYAO
|10,67
|514.117.068
|% 1,04
|
|SASA
|9,37
|465.985.133
|% 4,46
|
|PETUN
|22,12
|369.861.845
|% 9,94
|
|KRDMD
|2,62
|1.067.735.560
|% 5,65
|
|YKBNK
|2,13
|258.963.453
|% 0,95
|
|PETKM
|3,61
|317.391.429
|% 1,12
|
|DGKLB
|1,85
|132.199.095
|% 3,93
|
|ADESE
|1,51
|95.177.275
|% 3,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8341
|8,8784
|% -0,28
|
|Frank
|7,3290
|7,3731
|% -0,38
|
|Riyal
|1,9076
|1,9172
|% -0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.695
|1.695
|9,37
|
|Altın Gr.
|392
|392
|2,02
|
|Cumhuriyet
|2.511
|2.564
|15,10
|
|Tam
|2.585
|2.631
|15,50
|
|Yarım
|1.261
|1.286
|7,60
|
|Çeyrek
|629
|643
|3,80
|
|Gümüş.Ons
|15,02
|15,07
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|0,04
|
|B. Petrol
|31,66
|31,66
|1,94
|
Seans Raporu
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