***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
15.05.2020 13:48
***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Süresi Tescili.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.03.2020
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 80.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
SPK Başvuru Tarihi 13.03.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 17.03.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 07.05.2020
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 15.05.2020
Ek Açıklamalar
Kayıtlı Sermaye Tavanı süresinin 5 yıl uzatılması ile ilgili Esas Sözleşmemizin ilgili maddesi 15.05.2020 tarihinde tescil edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845355
BIST
18:05101.983
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 2.214,81
|Açılış
|: 100.897
|
|Önceki Kapanış
|: 99.768
|
102.225
En Düşük
100.897
18:056,8759
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0254
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8998
En Düşük
6,8321
18:057,5057
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0476
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5132
En Düşük
7,3942
18:05383,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -3,10
|Açılış
|: 383,86
|
|Önceki Kapanış
|: 386,97
|
391,08
En Düşük
382,24
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|10,89
|1.319.484
|% 10,00
|
|METAL
|1,43
|320.635
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,20
|6.463.552
|% 10,00
|
|CRDFA
|2,75
|802.827
|% 10,00
|
|ISATR
|377.300,00
|377.300
|% 10,00
|
|ALKIM
|12,78
|782.533.571
|% -10,00
|
|TACTR
|7,29
|307.186
|% -10,00
|
|TUKAS
|15,68
|59.350.012
|% -9,99
|
|EKIZ
|15,22
|694.199
|% -9,99
|
|YONGA
|18,47
|317.555
|% -9,99
|
|SASA
|10,27
|1.207.506.681
|% 1,28
|
|THYAO
|10,80
|1.017.432.376
|% 2,08
|
|GARAN
|7,75
|836.067.682
|% 0,65
|
|PGSUS
|55,05
|808.155.889
|% 8,15
|
|ALKIM
|12,78
|782.533.571
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,31
|247.967.094
|% 4,80
|
|ISFIN
|4,04
|737.396.635
|% 3,59
|
|CEMAS
|1,10
|149.412.402
|% 3,77
|
|KARSN
|1,75
|229.050.017
|% 1,74
|
|KRDMD
|2,46
|322.362.948
|% -1,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3633
|8,4052
|% 0,39
|
|Frank
|7,0664
|7,1089
|% -0,11
|
|Riyal
|1,8262
|1,8353
|% -0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.734
|-8,66
|
|Altın Gr.
|384
|384
|-3,34
|
|Cumhuriyet
|2.466
|2.511
|-7,80
|
|Tam
|2.538
|2.577
|-8,00
|
|Yarım
|1.238
|1.259
|-4,00
|
|Çeyrek
|619
|630
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|17,05
|17,08
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|3,77
|3,78
|0,08
|
|B. Petrol
|35,38
|35,38
|2,88
|
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