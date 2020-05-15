***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Süresi Tescili.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 13.03.2020İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 80.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8SPK Başvuru Tarihi 13.03.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 17.03.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 07.05.2020Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 15.05.2020Ek AçıklamalarKayıtlı Sermaye Tavanı süresinin 5 yıl uzatılması ile ilgili Esas Sözleşmemizin ilgili maddesi 15.05.2020 tarihinde tescil edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845355BIST