***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Geçerlik Süresinin Güncellenmesine ilişkin SPK Onayı hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.03.2024İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 80.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8SPK Başvuru Tarihi 04.03.2024SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 20.03.2024Ek AçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ‘'Sermaye ve Pay Senetleri'' başlıklı 8 nolu maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine yönelik Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuruya ilişkin duyuru 04.03.2024 tarihinde kamuoyu ile paylaşılmıştır. Başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.03.2024 tarihli ve E-29833736-110.03.03-51598 sayılı yazısı ile onaylanmış olup T.C. Ticaret Bakanlğı'ından onay alınmak üzere gerekli işlemlere başlanmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 DAGHL_Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261228BIST