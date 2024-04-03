***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Geçerlik Süresinin Güncellenmesine ilişkin Ticaret Bakanlığı Onayı hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.03.2024İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 80.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8SPK Başvuru Tarihi 04.03.2024SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 20.03.2024Ek AçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ‘'Sermaye ve Pay Senetleri'' başlıklı 8 nolu maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine yönelik Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuruya ilişkin duyuru 04.03.2024 tarihinde kamuoyu ile paylaşılmıştır. Kurulu'un 20.03.2024 tarihli ve E-29833736-110.03.03-51598 sayılı onay yazısına istinaden, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne yapılan tadil tasarısı başvurumuza E-50035491-431.02-00095498079 sayılı yazısı ile izin verilmiştir. 2023 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 DAGHL_Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266711BIST