***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
03.04.2024 18:34
***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Geçerlik Süresinin Güncellenmesine ilişkin Ticaret Bakanlığı Onayı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.03.2024
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 80.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
SPK Başvuru Tarihi 04.03.2024
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 20.03.2024
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ‘'Sermaye ve Pay Senetleri'' başlıklı 8 nolu maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine yönelik Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuruya ilişkin duyuru 04.03.2024 tarihinde kamuoyu ile paylaşılmıştır. Kurulu'un 20.03.2024 tarihli ve E-29833736-110.03.03-51598 sayılı onay yazısına istinaden, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne yapılan tadil tasarısı başvurumuza E-50035491-431.02-00095498079 sayılı yazısı ile izin verilmiştir. 2023 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 DAGHL_Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266711
BIST