***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1
08.10.2021 15:22
***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Mahmut Nedim KOÇ-Yönetim Kurulu Başkan BARIŞ DÜZEL-Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tamer KOÇ-Yönetim Kurulu Üyesi FATİH DEMİR-Yönetim Kurulu Üyesi ERKAN ELYILDIRIM-Yönetim Kurulu Üyesi
İcra başkanı / genel müdürün adı
Mahmut Nedim Koç-İcra Başkanı Barış DÜZEL-Genel Müdür
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968709
BIST
15:171.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,77
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.402
En Düşük
1.394
15:178,9005
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0255
|Açılış
|: 8,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
15:1710,2997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0244
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
15:17505,91
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 5,25
|Açılış
|: 505,91
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
506,60
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler15:17
|MAALT
|179,30
|24.414.751
|% 10,00
|
|PKENT
|3.520,00
|35.032.577
|% 10,00
|
|DOBUR
|31,94
|4.847.787
|% 9,99
|
|MERIT
|19,16
|1.333.134
|% 9,99
|
|IDGYO
|2,40
|9.204.773
|% 9,59
|
|SEYKM
|14,58
|2.460.288
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|890.816
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|1.972.800
|% -9,97
|
|KNFRT
|4,84
|219.088.711
|% -9,87
|
|KTSKR
|32,66
|188.029.726
|% -9,18
|
|THYAO
|14,18
|660.524.424
|% 0,42
|
|PETKM
|6,18
|650.770.684
|% -0,80
|
|SASA
|27,58
|624.475.581
|% 3,22
|
|ASELS
|15,47
|559.540.612
|% -0,26
|
|GARAN
|9,39
|544.176.806
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,78
|355.864.109
|% 0,00
|
|PETKM
|6,18
|650.770.684
|% -0,80
|
|YKBNK
|2,39
|240.845.473
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,56
|238.632.990
|% -0,78
|
|ODAS
|1,46
|100.519.145
|% 0,69
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8952
|8,9005
|% 0,29
|
|Euro
|10,2941
|10,2997
|% 0,24
|
|Sterlin
|12,1077
|12,1685
|% 0,57
|
|Frank
|9,5651
|9,6227
|% 0,57
|
|Riyal
|2,3693
|2,3812
|% 0,47
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|5,80
|
|Altın Gr.
|505
|505
|4,83
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.392
|47,00
|
|Tam
|3.328
|3.411
|9,48
|
|Yarım
|1.608
|1.650
|4,58
|
|Çeyrek
|807
|825
|2,30
|
|Gümüş.Ons
|22,52
|22,55
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,04
|
|B. Petrol
|82,39
|82,39
|0,44
|
Seans Raporu
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