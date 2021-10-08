***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1









***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıGörev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiMahmut Nedim KOÇ-Yönetim Kurulu Başkan BARIŞ DÜZEL-Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tamer KOÇ-Yönetim Kurulu Üyesi FATİH DEMİR-Yönetim Kurulu Üyesi ERKAN ELYILDIRIM-Yönetim Kurulu Üyesiİcra başkanı / genel müdürün adıMahmut Nedim Koç-İcra Başkanı Barış DÜZEL-Genel Müdürhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968709BIST