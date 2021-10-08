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***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1

08.10.2021 15:22



***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )

İlgili Şirketler []
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Mahmut Nedim KOÇ-Yönetim Kurulu Başkan BARIŞ DÜZEL-Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tamer KOÇ-Yönetim Kurulu Üyesi FATİH DEMİR-Yönetim Kurulu Üyesi ERKAN ELYILDIRIM-Yönetim Kurulu Üyesi
İcra başkanı / genel müdürün adı
Mahmut Nedim Koç-İcra Başkanı Barış DÜZEL-Genel Müdür



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968709


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