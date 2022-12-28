***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1









***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıGörev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiMahmut Nedim Koç-Yönetim Kurulu Başkanı / Barış Düzel-Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Tamer Koç-Yönetim Kurulu Üyesi / İbrahim Çakır Yönetim Kurulu Üyesi / Erkan Elyıldırım-Yönetim Kurulu Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090777BIST