***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2
03.06.2021 15:48
***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Erkan ELYILDIRIM Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Ayşegül TEKER Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) - Erkan ELYILDIRIM Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) - Fatih DEMİR Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Fatih DEMİR Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Tamer KOÇ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939871
BIST
16:151.417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -13,68
|Açılış
|: 1.435
|
|Önceki Kapanış
|: 1.431
|
1.441
En Düşük
1.413
16:158,6983
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,1056
|Açılış
|: 8,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5950
|
8,7161
En Düşük
8,5886
16:1510,5909
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0929
|Açılış
|: 10,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4800
|
10,6128
En Düşük
10,4950
16:15525,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,82
|Açılış
|: 525,97
|
|Önceki Kapanış
|: 527,25
|
528,45
En Düşük
524,54
BIST En Aktif Hisseler16:15
|EPLAS
|30,36
|11.815.045
|% 10,00
|
|KATMR
|3,63
|105.188.555
|% 10,00
|
|MZHLD
|42,42
|4.319.693
|% 9,95
|
|PENGD
|3,45
|8.979.405
|% 9,87
|
|COSMO
|10,50
|286.780
|% 9,72
|
|BALAT
|6,12
|360.469
|% -10,00
|
|ISKUR
|320.760,00
|320.760
|% -10,00
|
|KARSN
|4,21
|359.385.553
|% -9,85
|
|DENGE
|4,66
|492.785
|% -6,80
|
|CELHA
|6,66
|7.692.408
|% -5,67
|
|THYAO
|13,91
|2.110.894.579
|% 1,90
|
|GARAN
|7,98
|1.058.618.988
|% -0,99
|
|KRDMD
|7,61
|904.262.080
|% -2,56
|
|YKBNK
|2,18
|575.090.744
|% -1,36
|
|PETKM
|6,24
|557.560.153
|% -2,19
|
|YKBNK
|2,18
|575.090.744
|% -1,36
|
|THYAO
|13,91
|2.110.894.579
|% 1,90
|
|GARAN
|7,98
|1.058.618.988
|% -0,99
|
|IHLGM
|1,13
|131.001.802
|% 5,61
|
|KRDMD
|7,61
|904.262.080
|% -2,56
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6938
|8,6983
|% 1,23
|
|Euro
|10,5819
|10,5909
|% 0,88
|
|Sterlin
|12,2654
|12,3269
|% 1,03
|
|Frank
|9,6060
|9,6639
|% 0,79
|
|Riyal
|2,3127
|2,3243
|% 1,24
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.878
|-30,67
|
|Altın Gr.
|525
|525
|-1,77
|
|Cumhuriyet
|3.477
|3.530
|-5,00
|
|Tam
|3.460
|3.547
|-9,92
|
|Yarım
|1.672
|1.716
|-4,80
|
|Çeyrek
|839
|858
|-2,40
|
|Gümüş.Ons
|27,38
|27,41
|-0,77
|
|Gümüş Gr.
|7,66
|7,67
|-0,12
|
|B. Petrol
|71,29
|71,29
|-0,06
|
Seans Raporu
16:15
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16:25TRCAS
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Endeks 1, 418 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 88 altında . İşlem hacmi 13, 609.00 milyon TL de
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16:18CELHA
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