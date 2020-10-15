***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
15.10.2020 16:35
***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. 'nin 15.10.2020 tarih ve BİAŞ-2-4198 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçek
17:551.182
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -7,66
|Açılış
|: 1.188
|
|Önceki Kapanış
|: 1.189
|
1.192
En Düşük
1.175
17:557,9431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0325
|Açılış
|: 7,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
7,9518
En Düşük
7,9004
17:559,2980
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0062
|Açılış
|: 9,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,3384
En Düşük
9,2808
17:55485,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,63
|Açılış
|: 485,28
|
|Önceki Kapanış
|: 483,65
|
486,18
En Düşük
481,18
BIST En Aktif Hisseler17:55
|EUYO
|3,41
|1.717.259
|% 10,00
|
|RAYSG
|18,26
|7.916.131
|% 10,00
|
|PENGD
|6,71
|153.956.009
|% 10,00
|
|AVOD
|9,90
|103.858.856
|% 10,00
|
|CEOEM
|8,14
|93.610.579
|% 10,00
|
|TKURU
|325,00
|1.258.725
|% -10,00
|
|ORMA
|14,22
|546.609
|% -10,00
|
|BMELK
|13,05
|333.916
|% -10,00
|
|YAPRK
|61,30
|463.796
|% -9,99
|
|COSMO
|9,82
|175.513
|% -9,99
|
|ECILC
|7,16
|2.089.537.688
|% 3,77
|
|PETKM
|4,72
|1.913.591.198
|% -2,68
|
|ZOREN
|2,98
|1.431.858.818
|% -2,61
|
|EKGYO
|1,95
|1.325.165.488
|% 2,63
|
|KRDMD
|3,68
|925.099.823
|% -0,81
|
|EKGYO
|1,95
|1.325.165.488
|% 2,63
|
|ZOREN
|2,98
|1.431.858.818
|% -2,61
|
|PETKM
|4,72
|1.913.591.198
|% -2,68
|
|ECILC
|7,16
|2.089.537.688
|% 3,77
|
|KRDMD
|3,68
|925.099.823
|% -0,81
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9376
|7,9431
|% 0,41
|
|Euro
|9,2900
|9,2980
|% 0,07
|
|Sterlin
|10,2197
|10,2709
|% -0,41
|
|Frank
|8,6598
|8,7120
|% 0,41
|
|Riyal
|2,1117
|2,1223
|% 0,44
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.901
|-1,53
|
|Altın Gr.
|484
|484
|0,75
|
|Cumhuriyet
|3.204
|3.252
|-12,00
|
|Tam
|3.186
|3.265
|-16,34
|
|Yarım
|1.540
|1.579
|-7,91
|
|Çeyrek
|772
|790
|-3,95
|
|Gümüş.Ons
|23,90
|23,94
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,09
|
|B. Petrol
|42,15
|42,15
|-1,17
|
Seans Raporu
17:55
daha fazla
-
17:59AFYON
Yüzde -4.01 oranında düşüşle 4.55 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 837, 182 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 77 kaybederek (% -0.74 ) 1, 303
-
17:57XU100
Endeks 1, 183 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 53 altında . İşlem hacmi 21, 531.00 milyon TL de
-
17:56DERAS
Yüzde -3.80 oranında düşüşle 9.11 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 051, 420 adet işlem
-
17:55USAK
Yüzde -4.22 oranında düşüşle 2.27 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 029, 104 adet işlem