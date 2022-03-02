***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
02.03.2022 14:27
***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 02.03.2022 tarih ve E-18454353-100.06-7055 sayılı yazılı talebine istinaden,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri" başlıklı 8. maddesi gereğince Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006457
BIST
14:551.994
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 23,87
|Açılış
|: 1.974
|
|Önceki Kapanış
|: 1.970
|
2.000
En Düşük
1.962
14:5514,0689
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,1733
|Açılış
|: 14,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9100
|
14,1018
En Düşük
13,8221
14:5515,6470
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1402
|Açılış
|: 15,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,6830
En Düşük
15,4208
14:55872,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 3,85
|Açılış
|: 872,83
|
|Önceki Kapanış
|: 868,98
|
881,22
En Düşük
863,02
BIST En Aktif Hisseler14:55
|PRKAB
|43,50
|26.173.619
|% 9,96
|
|ISGYO
|6,65
|233.633.563
|% 9,92
|
|KONKA
|11,08
|122.381.769
|% 9,92
|
|MSGYO
|4,15
|17.707.175
|% 9,79
|
|KSTUR
|263,00
|329.966
|% 9,58
|
|AKFGY
|3,61
|109.171.367
|% -9,98
|
|KARYE
|15,56
|33.994.329
|% -9,95
|
|DIRIT
|3,47
|229.776
|% -9,87
|
|ATSYH
|14,50
|1.611.015
|% -9,20
|
|ORMA
|30,26
|593.871
|% -8,30
|
|KRDMD
|13,13
|4.440.621.372
|% 7,10
|
|THYAO
|25,46
|2.711.180.562
|% 0,79
|
|EREGL
|34,74
|2.631.812.873
|% 4,70
|
|ASELS
|23,40
|1.178.576.407
|% -2,50
|
|GARAN
|11,70
|938.958.033
|% 0,69
|
|KRDMD
|13,13
|4.440.621.372
|% 7,10
|
|YKBNK
|3,68
|656.759.866
|% 1,38
|
|THYAO
|25,46
|2.711.180.562
|% 0,79
|
|GARAN
|11,70
|938.958.033
|% 0,69
|
|EREGL
|34,74
|2.631.812.873
|% 4,70
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0601
|14,0689
|% 1,25
|
|Euro
|15,6173
|15,6470
|% 0,90
|
|Sterlin
|18,6968
|18,7906
|% 1,31
|
|Frank
|15,2441
|15,3359
|% 1,17
|
|Riyal
|3,7391
|3,7579
|% 1,31
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.930
|-15,99
|
|Altın Gr.
|872
|872
|3,26
|
|Cumhuriyet
|5.798
|5.885
|85,00
|
|Tam
|5.771
|5.915
|83,69
|
|Yarım
|2.789
|2.861
|40,49
|
|Çeyrek
|1.399
|1.431
|20,24
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,11
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|11,34
|11,35
|-0,03
|
|B. Petrol
|110
|110
|5,43
|
Seans Raporu
14:55
daha fazla
-
15:10XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 22, 23 artarak (% 1.25 ) 1, 805
-
15:10
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISGYO, KONKA, MSGYO, PRKAB
-
15:10
ALKA, YUNSA, DEVA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:10
CEOEM, ATSYH, ESCOM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:10
Bu seansda işlem gören 262 hisse senedinden 112 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 122 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 28 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem