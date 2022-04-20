***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
20.04.2022 16:12
***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 20.04.2022 tarih ve E-18454353-100.06-8380 sayılı yazılı talebine istinaden,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri" başlıklı 8. maddesi gereğince Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022324
BIST
16:452.530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 10,97
|Açılış
|: 2.526
|
|Önceki Kapanış
|: 2.519
|
2.536
En Düşük
2.502
16:4514,6782
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0281
|Açılış
|: 14,6820
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6782
En Düşük
14,6396
16:4515,9249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1089
|Açılış
|: 15,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
15,9457
En Düşük
15,8030
16:45920,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,51
|Açılış
|: 920,02
|
|Önceki Kapanış
|: 918,51
|
922,25
En Düşük
913,88
BIST En Aktif Hisseler16:44
|DAGI
|3,54
|50.370.002
|% 9,94
|
|DAGHL
|21,20
|10.507.205
|% 9,90
|
|ALCAR
|329,50
|105.051.232
|% 8,71
|
|MANAS
|26,76
|69.137.534
|% 7,47
|
|AYEN
|17,00
|24.007.685
|% 7,12
|
|EDATA
|16,20
|51.546.856
|% -10,00
|
|AVGYO
|3,22
|17.643.168
|% -6,94
|
|ARMDA
|98,85
|1.265.695
|% -5,86
|
|KSTUR
|228,20
|308.354
|% -5,70
|
|MMCAS
|3,42
|552.136
|% -5,26
|
|THYAO
|38,88
|3.517.098.723
|% 0,31
|
|SISE
|18,34
|2.430.119.384
|% 2,06
|
|GARAN
|14,24
|2.198.162.815
|% 0,42
|
|YKBNK
|5,30
|1.593.964.755
|% 1,53
|
|KRDMD
|16,28
|1.369.387.526
|% -0,73
|
|ODAS
|2,63
|1.002.676.495
|% 3,95
|
|YKBNK
|5,30
|1.593.964.755
|% 1,53
|
|EKGYO
|2,93
|822.853.282
|% 1,03
|
|TSKB
|2,02
|402.073.050
|% 1,00
|
|ZOREN
|2,24
|366.104.751
|% 2,75
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6721
|14,6749
|% 0,17
|
|Euro
|15,9065
|15,9158
|% 0,63
|
|Sterlin
|19,1012
|19,1970
|% 0,61
|
|Frank
|15,4094
|15,5022
|% 0,57
|
|Riyal
|3,9011
|3,9207
|% 0,16
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.950
|-0,41
|
|Altın Gr.
|919
|919
|0,59
|
|Cumhuriyet
|6.097
|6.189
|-53,00
|
|Tam
|6.072
|6.223
|-45,04
|
|Yarım
|2.935
|3.010
|-21,79
|
|Çeyrek
|1.472
|1.505
|-10,89
|
|Gümüş.Ons
|25,10
|25,14
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,84
|-0,03
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,01
|
Seans Raporu
16:44
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16:58YKSLN
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Yüzde 4.11 oranında artışla 2.28 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 228, 372 adet işlem
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16:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 12 artarak (% 0.49 ) 2, 282
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