***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
25.10.2022 16:17
***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 25.10.2022 tarih ve E-18454353-100.06-12080 sayılı yazılı talebine istinaden,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri" başlıklı 8. maddesi gereğince Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074042
BIST
17:453.980
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 2,33
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.928
17:4518,5947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0118
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
17:4518,5237
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,1920
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5610
En Düşük
18,2850
17:45989,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,61
|Açılış
|: 989,94
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
993,98
En Düşük
980,22
BIST En Aktif Hisseler17:43
|SILVR
|28,60
|40.573.239
|% 10,00
|
|TSKB
|3,19
|1.768.690.673
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,95
|285.006.727
|% 10,00
|
|VKING
|11,00
|6.723.664
|% 10,00
|
|AGYO
|8,36
|28.760.423
|% 10,00
|
|ALKA
|39,50
|238.461.276
|% -9,99
|
|COSMO
|75,20
|2.088.186
|% -9,99
|
|EMNIS
|56,90
|438.150
|% -9,97
|
|PENTA
|63,80
|69.556.968
|% -9,95
|
|KUTPO
|55,25
|117.630.865
|% -9,94
|
|THYAO
|100,60
|5.809.502.095
|% 1,11
|
|SISE
|33,94
|4.122.509.509
|% 4,56
|
|AKBNK
|15,52
|3.269.588.400
|% 0,39
|
|SASA
|104,70
|3.019.569.786
|% 4,70
|
|ISCTR
|9,88
|2.766.716.199
|% 2,28
|
|SKBNK
|2,17
|1.214.351.513
|% 9,60
|
|TSKB
|3,19
|1.768.690.673
|% 10,00
|
|EKGYO
|4,54
|2.348.824.969
|% -1,94
|
|YKBNK
|9,52
|2.724.831.797
|% 1,60
|
|ISCTR
|9,88
|2.766.716.199
|% 2,28
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5873
|18,5926
|% 0,05
|
|Euro
|18,5168
|18,5261
|% 1,06
|
|Sterlin
|21,2775
|21,3842
|% 1,73
|
|Frank
|18,5880
|18,6999
|% 0,45
|
|Riyal
|4,9298
|4,9545
|% -0,06
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.656
|1.657
|6,85
|
|Altın Gr.
|990
|990
|3,56
|
|Cumhuriyet
|6.650
|6.750
|12,00
|
|Tam
|6.662
|6.755
|-14,00
|
|Yarım
|3.246
|3.300
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.651
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,28
|19,31
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,55
|11,56
|0,05
|
|B. Petrol
|92,39
|92,39
|1,18
|
Seans Raporu
17:43
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-
17:58DERHL
Yüzde 4.37 oranında artışla 6.68 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 359, 537 adet işlem
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17:57ARENA
Yüzde 5.85 oranında artışla 17.36 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 982, 292 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 16 kaybederek (% -0.03 ) 3, 519
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISGYO, BAYRK, KERVN, DOGUB, VKING, SKBNK, SILVR, AGYO, FENER, ERCB
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : COSMO, EMNIS, ALKA, PENTA, KUTPO