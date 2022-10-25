Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

25.10.2022 16:17
***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri


***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Borsa İstanbul A.Ş.'nin 25.10.2022 tarih ve E-18454353-100.06-12080 sayılı yazılı talebine istinaden,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri" başlıklı 8. maddesi gereğince Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074042


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:453.980
Değişim :  0,06% |  2,33
Açılış :  3.983  
Önceki Kapanış :  3.978  
En Yüksek
4.011 En Düşük
3.928
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:43
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SILVR 28,60 40.573.239 % 10,00  
TSKB 3,19 1.768.690.673 % 10,00  
TSPOR 4,95 285.006.727 % 10,00  
VKING 11,00 6.723.664 % 10,00  
AGYO 8,36 28.760.423 % 10,00  
daha fazla
17:43 Alış Satış %  
Dolar 18,5873 18,5926 % 0,05  
Euro 18,5168 18,5261 % 1,06  
Sterlin 21,2775 21,3842 % 1,73  
Frank 18,5880 18,6999 % 0,45  
Riyal 4,9298 4,9545 % -0,06  
daha fazla
17:43 Alış Satış %  
Altın Ons 1.656 1.657 6,85  
Altın Gr. 990 990 3,56  
Cumhuriyet 6.650 6.750 12,00  
Tam 6.662 6.755 -14,00  
Yarım 3.246 3.300 -5,00  
Çeyrek 1.628 1.651 -3,00  
Gümüş.Ons 19,28 19,31 0,06  
Gümüş Gr. 11,55 11,56 0,05  
B. Petrol 92,39 92,39 1,18  
Seans Raporu 17:43
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru