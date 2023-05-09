***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
09.05.2023 17:10
***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 09.05.2023 tarih ve E-18454353-100.06-17158 sayılı yazılı talebine istinaden,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri" başlıklı 8. maddesi gereğince Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148877
BIST
18:004.536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -25,74
|Açılış
|: 4.547
|
|Önceki Kapanış
|: 4.562
|
4.622
En Düşük
4.513
18:0019,5332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0314
|Açılış
|: 20,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
19,5398
En Düşük
19,4689
18:0021,3829
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0738
|Açılış
|: 22,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4900
|
21,4771
En Düşük
21,2827
18:001.271,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 3,65
|Açılış
|: 1.271,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.267,55
|
1.275,59
En Düşük
1.265,14
BIST En Aktif Hisseler18:00
|ZEDUR
|38,28
|4.514.962
|% 6,51
|
|AZTEK
|24,32
|99.487.715
|% 5,28
|
|EYGYO
|19,29
|61.272.866
|% 4,67
|
|ATATP
|16,06
|14.445.925
|% 3,75
|
|BRKVY
|18,38
|18.492.465
|% 3,67
|
|GRTRK
|22,70
|829.140.669
|% -9,99
|
|CWENE
|118,20
|3.485.524.809
|% -9,98
|
|CVKMD
|128,00
|320.028.727
|% -8,57
|
|ALFAS
|255,00
|475.336.410
|% -7,10
|
|GOKNR
|11,45
|105.685.243
|% -6,53
|
|CWENE
|118,20
|3.485.524.809
|% -9,98
|
|EUPWR
|61,90
|1.403.336.650
|% -6,50
|
|ASTOR
|41,56
|834.805.588
|% -5,55
|
|GRTRK
|22,70
|829.140.669
|% -9,99
|
|AKFYE
|10,90
|441.260.752
|% -2,59
|
|ISCTR
|12,12
|5.681.628.196
|% 3,50
|
|YKBNK
|10,39
|2.668.780.608
|% 4,84
|
|AKBNK
|16,71
|3.129.916.667
|% 1,33
|
|EKGYO
|5,49
|822.188.823
|% -1,08
|
|SKBNK
|2,26
|311.647.478
|% 0,89
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5057
|19,5332
|% 0,16
|
|Euro
|21,3752
|21,3829
|% -0,34
|
|Sterlin
|24,5519
|24,6751
|% 0,07
|
|Frank
|21,8037
|21,9351
|% -0,14
|
|Riyal
|5,1887
|5,2147
|% 0,08
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.025
|2.025
|4,23
|
|Altın Gr.
|1.271
|1.271
|3,82
|
|Cumhuriyet
|9.263
|9.403
|32,00
|
|Tam
|9.217
|9.452
|36,08
|
|Yarım
|4.553
|4.636
|20,00
|
|Çeyrek
|2.269
|2.311
|17,00
|
|Gümüş.Ons
|25,45
|25,48
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|15,97
|15,98
|-0,05
|
|B. Petrol
|76,01
|76,01
|-1,00
|
Seans Raporu
18:00
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-
17:59XU100
Endeks 4, 542 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 43 altında . İşlem hacmi 54, 742.00 milyon TL de
-
17:59MOBTL
Yüzde -3.51 oranında düşüşle 2.75 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 168, 652 adet işlem
-
17:58EMNIS
Yüzde -3.45 oranında düşüşle 30.78 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 767 adet işlem
-
17:56ALFAS
Yüzde -6.85 oranında düşüşle 255.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 589, 229 adet işlem
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, ASELS, PETKM