***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDünya sağlık örgütü tarafından ( WHO) pandemi olarak tanımlanan COVID-19 ( (Korona virüs) nedeni ile Şirket merkezimizdeki çalışmalar en aza indirilerek sürdürülecektir.Herkese Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı halk sağlığı yönlendirmelerine uymayı öneriyoruz.Her zaman olduğu gibi tüm paydaşlarımızla iletişime açık olduğumuzu da belirtmek istiyoruz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831571BIST