***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.03.2020 19:38
***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Dünya sağlık örgütü tarafından ( WHO) pandemi olarak tanımlanan COVID-19 ( (Korona virüs) nedeni ile Şirket merkezimizdeki çalışmalar en aza indirilerek sürdürülecektir.
Herkese Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı halk sağlığı yönlendirmelerine uymayı öneriyoruz.
Her zaman olduğu gibi tüm paydaşlarımızla iletişime açık olduğumuzu da belirtmek istiyoruz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831571
BIST
18:0584.246
En Yüksek
|Değişim
|: -1,81%
|| -1.549,62
|Açılış
|: 83.044
|
|Önceki Kapanış
|: 85.796
|
86.587
En Düşük
82.528
18:056,5607
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0079
|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,6094
En Düşük
6,5266
18:057,0519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0303
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,1305
En Düşük
6,9716
18:05329,44
En Yüksek
|Değişim
|: 4,31%
|| 13,61
|Açılış
|: 329,44
|
|Önceki Kapanış
|: 315,83
|
329,96
En Düşük
313,06
BIST En Aktif Hisseler
|GUBRF
|14,52
|155.921.911
|% 10,00
|
|DEVA
|9,35
|59.422.852
|% 10,00
|
|HUBVC
|13,64
|118.715.467
|% 10,00
|
|SELEC
|6,93
|17.611.456
|% 10,00
|
|UZERB
|1,76
|47.441
|% 10,00
|
|GRNYO
|0,90
|4.441.873
|% -10,00
|
|KPHOL
|2,25
|22.095
|% -10,00
|
|RALYH
|7,11
|2.091
|% -10,00
|
|ISBIR
|371,30
|114.375
|% -9,99
|
|MERIT
|11,29
|8.561
|% -9,97
|
|GARAN
|6,91
|1.534.925.261
|% -7,37
|
|ASELS
|20,80
|604.763.100
|% -2,80
|
|THYAO
|7,71
|492.975.904
|% -3,38
|
|YKBNK
|1,77
|356.056.297
|% -5,85
|
|AKBNK
|5,36
|294.502.787
|% -2,90
|
|GARAN
|6,91
|1.534.925.261
|% -7,37
|
|YKBNK
|1,77
|356.056.297
|% -5,85
|
|IHLGM
|0,69
|73.772.345
|% -8,00
|
|ISFIN
|2,74
|290.970.140
|% -9,87
|
|ODAS
|1,16
|107.612.824
|% -4,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5647
|7,6027
|% -0,55
|
|Frank
|6,6610
|6,7011
|% 0,64
|
|Riyal
|1,7434
|1,7521
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.560
|1.562
|62,10
|
|Altın Gr.
|329
|329
|13,26
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,21
|13,26
|0,62
|
|Gümüş Gr.
|2,77
|2,78
|0,12
|
|B. Petrol
|26,35
|26,35
|-0,63
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